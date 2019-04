Praha - Opoziční KDU-ČSL chce po vládě ANO a ČSSD, aby znovu požádala Poslaneckou sněmovnu o důvěru. Důvodem je obměna ministrů. Pokud tak kabinet neučiní, považují lidovci za logické debatovat o vyvolání hlasování o nedůvěře, řekl na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Premiér Andrej Babiš (ANO) serveru Blesk Zprávy řekl, že o důvěru žádat nebude. Opozice podle něj má právo vyvolat hlasování o nedůvěře.

Lidovci dnes na plénu Sněmovny neprosadili návrh, aby se "personálním zemětřesením" ve vládě přednostně zabývali zákonodárci v dolní komoře. Projednávání záležitosti vetovali poslanci vládního hnutí ANO. "Ministři se mění jako postavy na pražském orloji," zdůvodňoval Výborný. Sněmovna by si podle něho zasloužila informace o tom, jaká je motivace premiéra k rekonstrukci kabinetu.

Hlasování o důvěře vládě by bylo podle Výborného nejlepší spojit s hlasováním o některém ze zásadních vládních zákonů. "Pokud vláda nepožádá o důvěru ve spojitosti s hlasováním o některém ze zákonů, potom je na místě vyvolat hlasování o nedůvěře této vládě," uvedl předseda lidovců.

Babiš Blesku řekl, že požadavkům KDU-ČSL nerozumí, například kvůli tomu, že končící ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou a ministra dopravy Dana Ťoka (oba za ANO) dlouhodobě kritizovali. "Určitě si znovu nebudu říkat o důvěru. Pokud samozřejmě chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, tak na to mají právo. Ale nerozumím tomu, že každou chvíli chtějí něco jiného," uvedl.

Piráti podle předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka nechtějí hlasování o nedůvěře nadužívat. Jeho vyvolání by zvažovali až v případě, že státní zástupce podá obžalobu na Babiše v kauze Čapí hnízdo. Klub ODS chce nejprve o lidoveckém návrhu s poslanci KDU-ČSL mluvit, podle toho se rozhodne, řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Z vlády odchází Ťok, Nováková a ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (všichni za ANO). Ťok a Kněžínek uvedli, že se rozhodli k rezignaci sami, Nováková odchází na přání Babiše. Prezident Miloš Zeman jejich nástupce jmenuje 30. dubna. Ministerstvo průmyslu povede dosavadní místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček, ministerstvo dopravy náměstek majetkového úřadu Vladimír Kremlík a ministerstvo spravedlnosti poradkyně prezidenta pro justici Marie Benešová. Výborný se domnívá, že by vláda měla požádat o obnovení důvěry krátce po jejich jmenování.

Poté, co Kněžínek minulý týden oznámil rozhodnutí rezignovat, objevily se spekulace o možném tlaku na ochod nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Část opozice dává jeho odchod do souvislosti s kauzou Čapího hnízda, ve které nově čelí návrhu na podání obžaloby premiér Babiš. ČSSD, která je s ANO ve vládě, dnes uvedla, že případné hlasování o konci nejvyššího státního zástupce ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády. Benešová minulý týden popřela, že by chystala čistky ve státním zastupitelství. Premiér Babiš pak ke kauze Čapí hnízdo řekl deníku Mladá fronta DNES, že pokud ho státní zástupce obžaluje, nerezignuje.