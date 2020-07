Kdo by řekl, že Pardubice dovedu do první ligy, řekl kouč Krejčí

Pardubice - Trenérovi fotbalistů Pardubic Jiřímu Krejčímu po sobotní výhře 4:1 nad Vyšehradem v 29. kole druhé ligy a postupu do nejvyšší soutěže nedocházelo, co jeho tým dokázal. V Pardubicích se naposledy hrála první liga v ročníku 1968/69. Současný klub ale vznikl až v roce 2008, a to sloučením tří celků. Z postupu do první ligy by měl podle Krejčího radost i jeho děda, který si vnuka vždy přál vidět v televizi.

"Když jsem hrál fotbal a hrál jsem třeba v Hradci dorosteneckou ligu, tak můj dědeček mi vždycky říkal, kdy mě uvidí v televizi. Teďka by mě v televizi viděl, ale už je po smrti, takže doufám, že to seshora vidí. Komu by se zdálo, že kluk ze Skutče dotáhne od totality Pardubice do nejvyšší soutěže," řekl novinářům Krejčí, který vede tým spolu s Jaroslavem Novotným a při zápasech je oficiálně asistentem.

"V pátek večer jsem přemýšlel nad tím, co třeba řeknu novinářům nebo někde do éteru, kdyby se nám to povedlo. Asi mi úplně nedochází, co jsme dokázali. V každém případě chci říct, že emoce jsou obrovské, jsem naměkko. Samozřejmě chceme poděkovat všem, kteří se tady o to starali, kteří ani nejsou přímo na očích," uvedl pětapadesátiletý kouč.

Zvláštní slova uznání měl pro hráče. "Hlavně chci obrovsky smeknout před kluky, jak si sedli v kabině. Víte sami, že dva se v manželství nedokážou dohodnout a rozvádí se. Tady si 30 lidí sedlo jak zadek na hrnec a táhli za jeden provaz. I když třeba někteří nehráli, fandili druhým. Před nimi klobouk dolů. S pokorou chci říct, že tohle bylo nejlepší mužstvo, které jsem trénoval," konstatoval Krejčí.

"Někdy to tak přijde, že všechny zuby do sebe zapadnou a najednou to jede. V průběhu sezony přišel kondiční trenér Tomáš Prorok, zase to bylo oživení. Přišla nová krev, ambiciózní kluci. Ti starší, kteří už tady byli, mi připadali trochu jako stereotyp, oni je nakopli. Bylo to všechno se vším, někdy se to tak schumelí a vznikla z toho takováhle parádní jízda," prohlásil Krejčí.

V postup do nejvyšší soutěže začal věřit po vítězství 1:0 na hřišti pražské Dukly ve 22. kole. "V prvním poločase nás totálně drtili a utahovali šrouby a my jsme docela dobře vystřídali v poločase, najednou jsme se oživili, byli jsme aktivní a vyhráli jsme. Tam jsem si myslel, že bychom to mohli dotáhnout do ligy," řekl Krejčí, který byl ve čtvrtek v anketě Ligové fotbalové asociace zvolen nejlepším trenérem sezony ve druhé lize.

Východočechy v čele tabulky vytrvale pronásledovalo Brno. "Zbrojovkou jsem se moc nezaobíral. Slyšel jsem jejich projevy typu 'čekáme, kdy jim dojde pára, kdy klopýtnou'. Já říkám, že tohle se nikdy nedělá. Přej a bude ti přáno a dej a bude ti dáno a soustřeď se hlavně na sebe. Takže my jsme se soustředili hlavně na sebe a takhle to dopadlo," konstatoval Krejčí.

Pardubice vedly před duelem s Vyšehradem dvě kola před koncem o čtyři body před Brnem a k definitivní pojistce prvního místa potřebovaly výhru. První poločas s Vyšehradem ale dopadl 1:1. "Nebylo to příjemné, ale snažili jsme se kluky v kabině uklidnit. Věděli jsme, že to nebude jednoduché, protože poslední krok je opravdu složitý a nikdo v té situaci nebyl, ani já, ani ti kluci. Snažili jsme se zachovat klid a jsme rádi, že to vyšlo," prohlásil Krejčí.

Za postup je rád i proto, že si mužstvo po náročném programu dopřeje odpočinek. "Na úterý (v posledním kole proti Žižkovu) dáme volno starším hráčům, ať se aspoň minimálně zregenerují, ať už vypustí hlavu. Samozřejmě, že budeme mít delší dovolenou. Potřebujeme, aby kluci měli alespoň 14 dní dovolenou, protože 22. srpna začíná soutěž," uvedl Krejčí.

Věří, že většina mužstva je připravená na ligu. "Nemyslím si, že bychom měli být horší jak mančafty od devátého místa dolů. Dávám příklad. Ale samozřejmě bychom ještě chtěli kádr zkvalitnit," řekl Krejčí, jenž v Pardubicích působil nejdřív u mládeže a k A-týmu přešel v roce 2013. S výjimkou podzimu 2014, během nějž dělal asistenta Martinu Haškovi, vede Východočechy jako hlavní kouč.

Otazník visí nad hostujícími hráči. Například záložník Michal Hlavatý, se 14 góly nejlepší střelec Pardubic v druholigové sezoně, patří Plzni. "Myslím si, že jsme dobrá adresa a že ti kluci, kteří to táhli, jsou mladí a že i konkurenční týmy, jako je třeba Plzeň, je nám tu minimálně nechají, protože by byly samy proti sobě. To je můj názor. I my máme v hledáčku jiné hráče. Chceme mladé, dravé hráče. Věřím tomu, že tady je dobrá adresa a že k nám půjdou rádi," konstatoval Krejčí.