Kazmův film vidělo za první víkend 290.000 lidí, je to nový český rekord

Praha - Film Onemanshow: The Movie, za kterým stojí influencer a moderátor Kamil Bartošek vystupující pod pseudonymem Kazma, vidělo za první víkend po uvedení do kin 290.000 diváků. Je to nový český rekord. Dosud nejúspěšnější premiérový víkend tuzemského filmu zaznamenala pohádka Anděl Páně 2 se 188.000 diváky. ČTK o tom informovala společnost Bontonfilm. Snímek po měsíci z čela žebříčku víkendové návštěvnosti tuzemských kin odsunul na druhé místo americkou komedii Barbie, za ní zůstal životopisný snímek Oppenheimer. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů.

Kazmův film měl v kinech oficiální premiéru ve čtvrtek. Distribuční společnost počítá víkendovou návštěvnost vždy právě od čtvrtka, jde tedy o čísla za čtyři dny. V celkovém pořadí je Onemanshow: The Movie na druhém místě. Rekordmanem stále zůstává superhrdinský snímek Avengers: The Endgame, který za první čtyři dny vidělo v českých kinech 344.000 diváků. Následují Padesát odstínů šedi s 256.000 diváky, Harry Potter a relikvie smrti - část 1 s 248.000 diváky, Hobit: Bitva pěti armád s 243.000 diváky nebo letošní Avatar: The Way of Water s 242.000 diváky. Na tržbách Kazmův snímek zatím vydělal přes 54 milionů korun, podle distributorů ho během premiérového víkendu uvedlo rekordních 270 kin.

Filmy Barbie a Oppenheimer měly v českých kinech premiéru 20. července. O uplynulém víkendu vidělo Barbie režisérky Grety Gerwigové přes 23.000 diváků a Oppenheimera režiséra Christophera Nolana téměř 18.000, celkově je zhlédlo 586.000 lidí, respektive 420.000.

Na čtvrtém místě se umístila novinka Vocasy na tripu. Komediální film režiséra Joshe Greenbauma vidělo 13.000 diváků, na tržbách vydělal 2,5 milionu korun. Na pátou příčku s víkendovou návštěvností necelých 9000 diváků spadl americký životopisný sportovní film Gran Turismo z prostředí automobilových závodů. O týden dříve, kdy měl premiéru, obsadil třetí místo s 21.000 návštěvníky.

Ve čtvrtek 24. srpna budou mít v tuzemských kinech premiéru historický velkofilm Dovbuš ukrajinského režiséra Olese Sanina, pokračování animovaného filmu o vrabčákovi Richardovi Letíme 2, koprodukční drama Jízda smrti a švédský horor Sledovaní.

Tabulka víkendové návštěvnosti kin

Pořadí Film Víkend tržby (v Kč) Víkend diváci Celkem tržby (v Kč) Celkem diváci 1. Onemanshow: The Movie 54,160.085 291.761 54,313.693 295.201 2. Barbie 4,417.612 23.376 109,976.162 586.243 3. Oppenheimer 4,071.786 17.969 85,957.432 419.848 4. Vocasy na tripu 2,497.999 13.142 2,504.929 13.264 5.. Gran Turismo 1,726.138 8868 8,179.382 42.578

Zdroj: Unie filmových distributorů