Každý šestý usmrcený loni při nehodě zemřel po nárazu do stromu

Řidič osobního auta zemřel po nárazu do stromu u Zlivi na Českobudějovicku 31. prosince 2019. PR/Policie ČR

Brno - Každý šestý člověk usmrcený loni při dopravní nehodě zemřel po nárazu vozidla do stromu. Podle Centra dopravního výzkumu takto zemřelo 93 lidí. Centrum to dnes uvedlo v tiskové zprávě. Na silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018.

Počty lidí usmrcených po nárazu do stromu podle centra v posledních letech nepřekročily 75, loni to bylo o dvě desítky více. Jde o sedmnáctiprocentní podíl na všech usmrcených při dopravních nehodách.

"Srážky se stromem vykazují dlouhodobě vysokou závažnost. V loňském roce bylo usmrceno téměř 37 osob na 1000 evidovaných nehod. Z dat, která máme k dispozici, je zřejmé, že shodně nejvíce usmrcených bylo z hlediska směrových poměrů evidováno v zatáčkách, respektive po jejich projetí," uvedl ředitel centra Jindřich Frič. Mezi příčinami nehod podle něj dominuje nepřizpůsobení rychlosti.

Těžce zraněno bylo loni v důsledku nárazu do stromu 168 lidí, což je podle centra nejméně od začátku vedení statistik. Při 319 nehodách byl řidič, který narazil do stromu, pod vlivem alkoholu, zemřelo při nich devět lidí. Podle centra je při tomto typu nehod patrná i nezkušenost řidičů. "25 osob bylo usmrceno a dalších 41 těžce zraněno vinou řidičů ve věku 18 až 24 let, nejtragičtější bilance vůbec byla evidována u řidičů s praxí v řízení jeden rok," uvedl šéf Besipu Tomáš Neřold.

Při krajském srovnání nejvíce lidí zemřelo po nárazu do stromu v Jihočeském a Středočeském kraji (shodně 22). Nejlépe naopak dopadl Zlínský kraj a hlavní město Praha, kde takto loni nezemřel nikdo.

Při nárazu do stromu nejvýznamněji ovlivňuje vážnost zranění především rychlost vozu, průměr stromu, ale také třeba stáří vozu. Novější vozy jsou z toho pohledu bezpečnější. Centrum upozornilo, že závažnost zranění ovlivňuje i to, zda posádka použila bezpečnostní pás. Následky jeho nepoužití jsou často fatální.