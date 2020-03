Každý sedmý nakažený COVID-19 je senior nad 65 let

Ilustrační foto - Senioři přicházejí nakupovat dopoledne 19. března 2020 do supermarketu v Ústí nad Labem. V prodejnách potravin, drogeriích a lékárnách smějí být mezi 10:00 a 12:00 jen zákazníci starší 65 let. Nařizuje to mimořádné opatření proti šíření nového typu koronaviru. Ústecký supermarket proto zavedl u vchodu kontroly, které posoudí, zda zákazník vzhledem k věku může vstoupit, nebo ne. ČTK/Hájek Ondřej