Praha - Třetí vítězství za sebou oslavili v extralize hokejisté Olomouce. Na triumfu 6:4 nad Spartou se dvěma brankami včetně vítězné trefy podílel útočník Vilém Burian. Hanáci navázali na předchozí domácí úspěchy nad Hradcem Králové a Litvínovem, které shodně porazili 3:1. Klíčem k úspěchu na ledě Pražanů byl podle Buriana maximální výkon všech hráčů.

Olomouc v 27. minutě odskočila do vedení 3:0, ale domácí se díky dvěma využitým přesilovkám vrátili do hry a v závěrečné třetině srovnali. "Jako vždy jsme si to zkomplikovali. Pustili jsme Spartu do přesilovky pět na tři na dvě minuty a tu využili. V následné přesilovce dali další gól a bylo to o branku. Vrátili jsme je do hry, to se stane," uvedl Burian.

"Každý odvedl maximum, šli jsme do toho naplno a z toho bohužel vypramenily fauly. Vzhledem k tomu, jak jsme zápas odmakali, jsme si tři body zasloužili," podotkl třebíčský rodák.

Hosté se vyrovnávací brankou nenechali srazit a mezi 50. a 51. minutou si během 100 vteřin vzali tříbrankový náskok zpět. "Hráli jsme furt stejně a to nás odměnilo. V závěru jsme to šťastným gólem zvrátili na naši stranu a už jsme vedení nepustili. Potom jsme přidali další branky," řekl Burian.

Třicetiletý útočník se prosadil poprvé od 19. října. Gólový půst trvající šest utkání ukončil v 18. minutě, kdy si najel mezi sparťanské obránce Košťálka a Gregorce, položil si brankáře Machovského, nadzvedl puk a otevřel skóre. "V poslední době jsme vůbec nedával góly, takže bych byl vděčný za každý. Poprvé mě Machovský vychytal, když jsem byl sám před brankou. Podruhé jsem to znovu zkusil do forhendu a tentokrát to naštěstí vyšlo," těšilo autora úvodní trefy.

Druhou brankou v 51. minutě zvýšil na 5:3. Jeho přihrávku zpoza brankové čáry si gólman Honzík srazil do sítě. "Hned jsem chtěl puk vrátit zpátky před branku. Hrál jsem to naslepo na našeho hráče a skončilo to v bráně. Šťastný gól," okomentoval Burian rozdílový zásah.

Tříbodový zisk se v O2 areně se podle něj nerodil lehce. "Ze začátku bylo na Spartě vidět velké odhodlání. Prvních deset minut jsme měli v obranné třetině co dělat, ale pozičně jsme to dobře ubránili. Potom jsme se i my osmělili a začali jsme útočit a dali gól do konce třetiny. To nám pomohlo a zbytek zápasu byl dobrý. Napadaly jim tam branky a asi měli v hlavách, že jim to teďka moc nelepí," řekl Burian.

Triumf ho těšil i díky početnému zástupu olomouckých příznivců. "Kulisa byla výborná. Musíme našim fanouškům moc poděkovat, v jakém počtu dorazili a jak nás povzbuzovali. Moc jsme si to užili. Vítězství patří jim," uzavřel Burian.