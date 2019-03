Sevilla - Pokud chtějí fotbalisté Slavie ve čtvrtečním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy v Seville uspět, musejí se podle trenéra Jindřicha Trpišovského všichni hráči dotknout svého maxima a podat podobně dobrý výkon jako při výhře 4:1 v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze v Genku. Na horší výsledky španělského soupeře v posledních týdnech kouč Pražanů vůbec nehledí.

"K úspěchu je toho potřeba spousta, nesmíte být v ničem slabí. Je potřeba komplexní výkon. Základní jsou dvě věci. Zaprvé aby se všichni hráči zítra dotkli svého maxima. V Genku se nám podařilo, že všichni ze základní sestavy zahráli dobře a přiblížili se svému maximu. Když vám v těchto těžkých zápasech dva tři hráči nezahrají to, jak můžou, tak vás soupeř přehraje," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Takže musí se potkat to, aby všichni podali nebojácný a aktivní výkon, a druhá věc, ta nejdůležitější, že nesmíme ztratit míč v přechodové fázi. V momentě kdy tu ztratíte balon v přechodové fázi, jsou brejky soupeře smrtící," dodal Trpišovský.

Sevilla v domácí lize z posledních pěti kol získala jen bod a propadla se na šesté místo. "Je zase potřeba se podívat, s jakými týmy hráli. Troufnu si říct, že Barcelonu tady valili a vedli 2:1. Messi tu dal hattrick a jednu asistenci, jinak by tu Barcelona prohrála. Je to tým na úrovni těchto soupeřů. Klasické španělské mužstvo, vynikající v ofenzivě, silné v kombinaci," uvedl Trpišovský.

"Podle toho, jak tady mluvím s lidmi, tak si rozhodně nemyslím, že by Evropskou ligu stavěli na druhou kolej. Dnes jsem jel s taxikářem, byl to vášnivý fanoušek Sevilly a vyprávěl o tom, jak se na to všichni chystají," řekl Trpišovský.

"Tamhle na zdi zase vidíme, jak jsou pro ně Evropská liga a ty poháry důležité. Zítra má být přes 30 tisíc diváků. Hráči vlezou na hřiště a určitě nemyslí na to, jestli ten zápas je míň nebo víc důležitý. Hrají doma, budou chtít vyhrát, zvlášť v situaci, ve které jsou," dodal Trpišovský.

Nevyloučil, že stejně jako v Genku dojde ke změnám v sestavě. "Ono je to hlavně vzhledem k tomu programu, který máme. Všichni víme, že tu hrajeme ve čtvrtek večer, v pátek se přesuneme a v neděli hrajeme s Baníkem, což potřebujeme zvládnout. Pak odveta. Zítra ta sestava podobně jako v Genku bude vycházet z toho, co nám vyjde aktuálně nejlepší. Abychom se pokusili co nejvíc rozbít hru Sevilly," řekl Trpišovský.

Machín věří, že zápas se Slavií bude pro Sevillu zlomovým bodem

Trenér Pablo Machín věří, že čtvrteční úvodní zápas osmifinále Evropské ligy proti Slavii bude pro fotbalisty Sevilly zlomovým bodem a odrazem k lepším výsledkům. Celek z Andalusie získal v posledních pěti kolech španělské ligy jediný bod, zvítězil jen ve dvou z minulých osmi soutěžních duelů a kouč je podle médií tlakem a hrozbou odvolání.

"Je dobře, že nás hned ve čtvrtek čeká další zápas. Je to pro nás jako finále. Jsem přesvědčený, že máme na to, abychom situaci otočili. Věřím, že to bude zlomový bod," řekl na tiskové konferenci Machín.

Hrozbu odvolání si nepřipouští. "Od té doby, co jsem přišel, cítím od všech podporu. Nechci nikoho zklamat. Neztrácím energii s věcmi, které nemohu ovlivnit. Nemám strach z ničeho. Je to moje práce a tlak je všude. Mám čistou hlavu a soustředím se na svou práci," uvedl Machín.

"Ta série v lize není normální, nechci se vymlouvat na okolnosti. Je evidentní, že je to špatně. Jsme to jen my, kdo může tuhle situaci zvrátit, protože v předchozím průběhu sezony se nám to povedlo," doplnil třiačtyřicetiletý kouč.

Sevilla, jejíž barvy hájí i český brankář Tomáš Vaclík, v této sezoně Evropské ligy vyhrála všech sedm domácích zápasů při skóre 24:1. Machín ale očekává, že Slavia bude jedním z nejtěžších soupeřů. "V téhle fázi jsou všechny týmy nebezpečné, jsou schopné porazit kohokoliv a mohou vám způsobit hodně škody. Slavia je tým, který hraje hodně fyzickým stylem. Musíme ukázat, že jsme na lepší úrovni. Přistoupit k tomu koncentrovaně a s velkou intenzitou," dodal Machín.