Každý čtvrtý obyvatel Německa má podle statistiků přistěhovalecké kořeny

Berlín - V loňském roce žilo v Německu 20,2 milionu lidí s migračním původem, což je zhruba každý čtvrtý obyvatel země. Dnes to oznámil Spolkový statistický úřad, podle kterého tak meziročně vzrostl počet lidí s migračním původem o 1,2 milionu.

V Německu mělo v roce 2022 nějaké kořeny v zahraničí 24,3 procenta lidí, což je oproti roku 2021 o 1,3 procentního bodu více. V roce 2021 žilo v Německu 19 milionů lidí s migračním původem, meziroční nárůst tak činí 6,5 procenta. Pro výpočet statistický úřad vycházel z počtu obyvatel ve výši 83,1 milionu.

Jako osoby s přistěhovaleckou historií jsou podle definice všichni, kdo do Německa přišli po roce 1950, případně mají rodiče, kteří se takto do Německa přistěhovali. Ze zmíněného 20,2 milionu lidí s migračním původem je 15,3 milionu těch, kteří do Německa sami přišli. Zbývajících 4,9 milionu lidí jsou přímí potomci těchto přistěhovalců, narodili se však již v Německu.

Statistický úřad uvedl, že v loňském roce se výrazně zvýšil počet lidí druhé generace s migračním původem. To je důsledek vysoké migrace běženců z Ukrajiny, Sýrie a Afghánistánu.

Dnes zveřejněná bilance vznikla na základě takzvaného mikrocenzu, tedy průzkumu v reprezentativní části obyvatelstva. Úřad uvádí, že tato statistika je výsledkem každoročního dotazování zhruba jednoho procenta obyvatel Německa.