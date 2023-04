Každou třetinu jsme se zlepšovali, těšilo po výhře kouče Jalonena

Kassel - Trenér Kari Jalonen po vítězství v utkání Euro Hockey Challenge na ledě Německa 6:2 ocenil výkon českého týmu. Těšilo ho především to, že měl v průběhu utkání vzestupnou tendenci. V rozhovoru s novináři vyzdvihl také počínání debutanta Dominika Pavláta v brance.

"Každou třetinu jsme naši hru zlepšovali. V první třetině to drhlo, tam jsme byli trošku takoví zrezivělí. Tolik jsme nebruslili, ztráceli v soubojích, ale ve druhé jsme se zlepšili a třetí část pak byla z naší strany nejlepší. To je první, co mě při hodnocení zápasu napadá," přiblížil Jalonen své první dojmy.

Pavlát se zaskvěl 24 úspěšnými zásahy a byl vyhlášen nejlepším českým hráčem utkání. "Věděl dopředu, že bude chytat. Hrál první zápas za národní tým. Je to pro něj velké vítězství. Bude si pamatovat tenhle zápas po zbytek života. V kabině jsem mu říkal, jak si pamatuju, když jsem v roce 1980 proti Sovětskému svazu dal gól při svém debutu," prozradil s úsměvem Jalonen.

"Říkal jsem mu, že na ten zápas nikdy nezapomene. Pro něj to bylo vážně skvělé," doplnil Jalonen, ale zatím neprozradil, kdo odchytá odvetu v sobotu ve Frankfurtu nad Mohanem. "Máme plán, jak budeme s brankáři postupovat," ujistil Jalonen.

Potěšila ho i produktivita v oslabení, v němž Češi vstřelili hned dvě branky. "Měli jsme při nich trošku štěstí, ale tihle kluci jsou hladoví. Domácí udělali chyby na modré čáře a my z toho šli do brejku. Měli jsme tři dobré šance skórovat, ale bylo pro nás speciální dát dva góly, to rozhodně ano," podotkl Jalonen.

Hned o čtyři ze šesti vstřelených gólů se podělili hráči ze druhé útočné formace, v níž centra Romana Horáka doplňovali jeho spoluhráč ze Sparty David Tomášek a brněnský Jakub Flek. "Ta lajna vypadá dobře, že? Ale víte, někteří kluci téměř měsíc a půl nehráli. My tyhle zápasy vážně potřebujeme, každý je potřebuje. Reagovat, bruslit a tyhle věci kolem. Sobotní zápas je pro nás proto také velmi důležitý," řekl Jalonen.

A nedostatky, které by rád do soboty ze hry odstranil? "Nic negativního nemůžu říct. Jak jsem zmínil - zlepšovali jsme se každou třetinou. Zápas si zase rozebereme, ale ve hře pět na pět jsme hráli dobře do obrany i do útoku. Snad jen v přesilovkách bych rád viděl o něco více akce, bylo tam až příliš mnoho přihrávek. Ale Martin Erat (asistent trenéra) na tom s hráči zapracuje," uvedl Jalonen.