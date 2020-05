Každé vítězství před domácími fanoušky je speciální, říká Kulhavý

Krásná (Frýdecko-Místecko) - Olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý považuje za speciální každé vítězství před domácími fanoušky. Druhý triumf v závodě Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě před pěti lety, 24. května 2015, podle něj byl úžasný.

"Vzpomínám hlavně na to první (vítězství) v roce 2011. Tam jsem potvrdil celkové vítězství ve Světovém poháru. Ale i to další vítězství pro mě bylo speciální. Přece jenom zopakovat to a před domácími fanoušky bylo něco úžasného a atmosféra v Novém Městě je prostě nejlepší z celého Světového poháru," řekl Kulhavý ČTK.

V Novém Městě dvakrát vyhrál, ale posbíral tam i druhá místa. "Samozřejmě se mi vybavují ty rozhodující chvíle, kdy jsem vyhrál, ale i rozhodující chvíle, kdy jsem tam byl o kousek druhý, kdy jsem v posledním výjezdu ztratil tři metry a to rozhodlo. I na tohle si pamatuju," řekl pětatřicetiletý biker.

Jeho největším rivalem býval Švýcar Nino Schurter. "Většina našich soubojů s Ninem byla fakt o kousek, takže na to rád vzpomínám," řekl olympijský vítěz z Londýna 2012 a stříbrný medailista z her v Riu de Janeiro o čtyři roky později.

Vyzdvihl atmosféru, jaká při závodech na Vysočině panuje. "Je to domácí závod, takže samozřejmě to je pro mě top záležitost. Všichni přátelé, celá rodina a spousta českých fanoušků, to je neopakovatelné," řekl Kulhavý, který v závodech horských kol vyhrál vše, co lze, včetně titulů mistra světa a Evropy.

V pátek se úspěšně zhostil sportovní výzvy "Everesting" - třináctkrát za sebou vyjel na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu, čímž celkem zdolal nadmořskou výšku nejvyšší hory světa Mt. Everestu 8848 metrů.