Kazašští vojáci v centru Almaty rozehnali demonstranty střelbou

Nur-Sultan/Almaty - Kazašští vojáci odpoledne ostrou střelbou rozehnali demonstranty na hlavním náměstí v Almaty, centru nynějších nepokojů v Kazachstánu. Podle ruského listu Kommersant web Informburo.kz s odvoláním na ministerstvo vnitra napsal, že náměstí už bylo "vyčištěno od zločinných skupinek". Zásah si zřejmě vyžádal zraněné a možná i mrtvé, žádné přesnější údaje ale zatím k dispozici nejsou.

Kazašští vojáci nejprve vyzvali demonstrující, aby náměstí Republiky opustili, přičemž pohrozili, že budou střílet. Nedlouho poté palbu skutečně zahájili. Agentura TASS napsala, že podle očitých svědků si střelba vyžádala mrtvé. "Lidé, kteří běželi od náměstí, potvrdili, že na místě jsou ranění a zabití," napsal TASS. Také zpravodajové agentur AFP a Reuters z místa v té době uvedli, že je v centru nevětšího města středoasijského Kazachstánu slyšet střelba.

Svědci podle agentury Interfax uvedli, že vojáci přijeli v pěti kamionech na náměstí, kde se v tu dobu zdržovalo asi 300 demonstrantů. Akci kazašských vojáků předcházely výzvy k vyklizení hlavního městského náměstí. "Ať všichni opustí náměstí, začínáme střílet," znělo podle médií z tlampačů. Úřady podle Interfaxu zprávy o střelbě na náměstí dosud nepotvrdily. Informovaly namísto toho o "zničení teroristů", kteří zaútočili na policejní velitelství.

Policejní mluvčí v Almaty už dříve ohlásila "likvidaci" desítek útočníků na vládní budovy, což některá média interpretují jako potvrzení, že bezpečnostní síly už zabily desítky demonstrantů.

Kazašské ministerstvo vnitra odpoledne zvýšilo údaje o mrtvých a zraněných příslušníků bezpečnostních sil. O život podle sdělení dosud přišlo 18 policistů a 748 utrpělo zranění. O počtech obětí mezi demonstranty se však úřady nadále nezmiňují. Jen ministerstvo zdravotnictví dříve uvedlo, že v celé zemi si nepokoje vyžádaly více než tisícovku zraněných.

Ministerstvo vnitra rovněž zvýšilo údaj o počtu zadržených účastníků protestů z dřívějších 2000 na 2298.

Střelbu na hlavním náměstí v Almaty označil ruský list Kommersant za známku, že úřady přistoupily k "čištění" města, ve kterém podle zpravodaje deníku dnes panovala apokalyptická situace: "Při cestě do města lze jako první vidět obrovské fronty na benzinových stanicích, které ještě fungují. Desítky aut, mraky lidí."

Blíže k centru prý lidé sami otevřeli zásobníky s palivem a přelévají si jej do kanystrů. "Jede se v hustém dýmu, smíšeném se smogem, a okolo jsou pozůstatky spálených autobusů, nákladních a osobních aut. Čím blíž k centru, tím více je spálených zastávek a zničených bankomatů. Obchody jsou zabarikádované, anebo vyrabované," popsal zpravodaj ruského deníku. Po městě podle něj chaoticky jezdí mnoho aut s odšroubovanými poznávacími značkami. "Máme pocit, že ve městě nic není pod kontrolou a neplatí žádná pravidla," dodal Kommersant.

V Kazachstánu se nyní rozbíhá operace především ruských vojáků pod hlavičkou postsovětské Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), kterou o pomoc se zvládnutím situace požádal prezident Kasym-Žomart Tokajev. Země ODKB slíbily vyslat do Kazachstánu na omezenou dobu "mírové jednotky". První ruští výsadkáři jsou již na místě, jejich hlavním úkolem je podle sekretariátu ODKB chránit důležitá státní a vojenská zařízení a pomáhat kazašským silám při "nastolení pořádku".

Kazachstán, největší a nejbohatší ze středoasijských zemí, od neděle zažívá nejhorší protivládní protesty za posledních nejméně deset let.

Vyslání kyrgyzských vojáků do Kazachstánu se v Biškeku zadrhlo

Kyrgyzský parlament dnes kvůli malé účasti poslanců nemohl schválit vyslání vojáků do Kazachstánu v rámci sil, které do středoasijské země posílá postsovětská vojenská aliance. "Na mimořádném zasedání se sešlo jen čtyřicet zákonodárců," citovala agentura TASS pracovnici parlamentu. Vyslání vojenských jednotek do ciziny podle kyrgyzských zákonů schvaluje zákonodárný sbor a je zapotřebí souhlas nejméně 60 z 90 poslanců.

Před budovou parlamentu proti intervenci kyrgyzských vojáků v Kazachstánu protestovaly asi dvě desítky demonstrantů, dodal TASS.

Jednání parlamentu bylo přeloženo na pátek, uvedl na svém webu list Kommersant. Dodal, že úřady zdůrazňují, že kyrgyzští vojáci, nasazení v Kazachstánu, nebudou potlačovat protesty.

Tádžické ministerstvo obrany podle TASS ujistilo, že k přepravě do Kazachstánu je připraveno 200 mužů, kteří mají být nasazeni v rámci kontingentu postsovětské aliance. První stovka vojáků má do Kazachstánu odcestovat ještě dnes.

EU vyzvala Rusko, aby ctilo svrchovanost Kazachstánu

Evropská unie dnes vyzvala Moskvu, aby ctila svrchovanost a nezávislost Kazachstánu. Učinila tak v reakci na vyslání ruských výsadkářů do středoasijské země, kterou již několik dní zmítají násilné protesty. Informovala o tom agentura Reuters. O pomoc se zvládnutím nepokojů požádal Rusko a další země sdružené v postsovětské Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev.

Kazachstán, největší a nejbohatší ze středoasijských zemí, zažívá od neděle nejhorší protivládní protesty za posledních nejméně deset let. Nepokoje původně vyvolané zvýšením cen zkapalněného plynu si vyžádaly nejméně 1000 zraněných a 13 mrtvých policistů. V noci na dnešek zemřely ve městě Almaty pravděpodobně i desítky demonstrantů.

"Násilí musí skončit. Zároveň vyzýváme všechny strany ke zdrženlivosti a k mírovému řešení situace. EU je nyní samozřejmě připravena a ochotna podpořit dialog v zemi," uvedl mluvčí Evropské komise.

K umírněnosti vyzvala všechny zúčastněné strany, včetně intervenujících zemí, také francouzská diplomacie. "Noční události jsou mimořádně znepokojivé... Vyzýváme všechny strany, ať už v Kazachstánu nebo v ODKB, aby projevily umírněnost a zahájily dialog," citovala agentura AFP francouzského ministra zahraničí Jeana-Yvese Le Driana, jehož země momentálně předsedá Evropské unii.

Násilí při nepokojích dnes odsoudila také Británie. "Odsuzujeme násilné činy a ničení majetku v Almaty. S našimi spojenci budeme dále koordinovat další kroky," uvedla ministryně zahraničí Liz Trussová.

Peking označil nepokoje za vnitřní záležitost své sousední země

Čína označila nepokoje v Kazachstánu za "vnitřní záležitost" sousední země. Vyjádřila také přesvědčení, že se kazašské úřady dokážou se vzniklou situací vypořádat, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na ministerstvo zahraničí v Pekingu.

"Doufáme, že se situace stabilizuje a že bude obnoven normální společenský řád," uvedl mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin s tím, že Čínu a Kazachstán pojí rozsáhlé strategické partnerství. Středoasijská země je především dodavatelem energetických surovin do Číny, se kterou sdílí více než 1500 kilometrů dlouhou hranici.

Wang ve stručném prohlášení nekomentoval vyslání vojáků ze států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) v čele s Ruskem do Kazachstánu, o které ve středu požádal kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev.

Lufthansa a Aeroflot ruší lety do města Almaty zmítaného nepokoji

Německá letecká společnost Lufthansa dnes oznámila, že přestala nabízet pravidelné lety do největšího kazašského města Almaty. Učinila tak v reakci na nepokoje, které již několik dní zmítají tímto městem i dalšími částmi středoasijské země. Informovala o tom agentura Reuters. Lety dnes zrušil také ruský letecký přepravce Aeroflot.

"Vzhledem k vývoji se Lufthansa rozhodla, že až do odvolání nebude nabízet žádné další pravidelné lety do Almaty," řekl mluvčí společnosti agentuře Reuters.

Letiště v Almaty ve středu podle agentur obsadili protivládní demonstranti, což si vynutilo zastavení leteckého provozu. Úřady později oznámily, že letiště "osvobodily" vládní bezpečnostní síly.

Dnešní lety do Almaty, Aktau a kazašského hlavního města Nur-Sultanu podle agentury TASS zrušil rovněž Aeroflot. Cestující zrušeného středečního letu kazašských aerolinek Air Astana z Moskvy do Almaty se museli přesunout do hotelu v ruské metropoli. Lety do Kazachstánu dnes neuskuteční ani další ruský přepravce Ural Airlines.

Již ve středu přestaly létat do Almaty kuvajtské aerolinky Jazeera Airways. Aerolinky Flydubai ze Spojených arabských emirátů ve středu sdělily, že zrušily let plánovaný na tento den z Almaty do Dubaje a že bezpečnostní situaci v Kazachstánu pečlivě sledují.