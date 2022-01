Kazašský prezident vyhlásil v hlavním městě výjimečný stav

Almaty - Nur-Sultan - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev vyhlásil výjimečný stav v Nur-Sultanu, hlavním městě středoasijské republiky, kterou zmítají nepokoje. Ty původně začaly jako protesty proti zdražení zkapalněného ropného plynu (LPG), levnější alternativy k benzínu. Prezident pod tlakem demonstrací odvolal vládu a už dříve také vyhlásil výjimečný stav v Almaty a na západě Kazachstánu, kde protesty den po Novém roce začaly.

Fotogalerie

Situace v Kazachtánu, ve kterém prezident po protestech odvolal vládu a v části země vyhlásil výjimečný stav, se podle zpráv médií dále vyhrocuje. Agresivně naladěný dav čítající asi 3000 mužů vtrhl do radnice v největším kazašském městě Almaty. Stalo se tak poté, co policisté v přibližně polovičním počtu ustoupili k bývalé rezidenci prezidenta středoasijské země, vzdálené několik desítek metrů od radnice. Část davu se nyní pokouší dostat také do rezidence samotné, uvedl zpravodajský server Nur.kz. Vpád davu na radnici v Almaty potvrdil z místa i zpravodaj kazašské pobočky agentury Interfax.

"Policisté, kteří se pokoušeli zadržet útok demonstrantů, se pokoušejí utéci, demonstranti je mlátí. Policejní vozy, které byly rozmístěny v okolí radnice, odjely. Nad budovou se valí černý kouř," vylíčil zpravodaj.

Podle očitých svědků jsou v okolí slyšet výstřely, z radnice stoupá černý dým. Demonstranti několik policistů zbili a strážcům pořádku odebírají obušky, zábleskové granáty, přilby a plastové štíty, dodal server.

V Altmaty, kde trvají nepokoje, hoří i budova městské prokuratury, uvedla ruská agentura TASS. Současně popřela zprávy, že společnost Aeroflot ruší lety do Kazachstánu. "Aeroflot nic nezrušil. Letiště fungují normálně," napsala agentura s odvoláním na nejmenovaný zdroj z letecké branže.

Kazašská policie dnes zatkla více než 200 lidí poté, co několika městy v této středoasijské zemi otřásly násilné protesty proti náhlému zdražení zkapalněného ropného plynu (LPG). Lékařské ošetření v Almaty vyhledalo 190 lidí, včetně 137 policistů. Čtyři desítky lidí hospitalizovali, z toho sedm je na jednotkách intenzivní péče, včetně čtyř policistů, uvedla agentura TASS s odvoláním na místní úřady.

Protesty v Kazachstánu vypukly 2. ledna ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na LPG, jehož ceny se pak zdvojnásobily. Následně se demonstrace rozšířily do dalších měst. Nepokoje vedly k odvolání vlády prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem.

Kazašská televize dnes informovala o zatčení ředitele závodu na zpracování plynu a dalšího úředníka v Mangyšlacké oblasti, kde se nachází město Žanaozen. Podle tohoto zdroje jsou obvinění, že "bezdůvodně zvýšili cenu plynu", což "vedlo k masovým protestům po celé zemi".

Prezident již dříve vyhlásil dvoutýdenní výjimečný stav v Almaty a několika regionech kolem metropole, během nějž platí například noční zákaz vycházení, shromažďování, prodeje zbraní, střeliva a alkoholu. Nové přechodné vládě nařídil, aby usměrnila ceny paliv stejně jako ostatního "společensky významného" zboží.

V bývalé sovětské středoasijské republice, kde je veřejný život přísně kontrolovaný a parlament se obejde bez opozice, jsou veřejné protesty velmi vzácné a také nezákonné, pokud je organizátoři v předstihu nenahlásí. Protesty otřásly obrazem bývalé sovětské republiky jako politicky stabilní a přísně kontrolované země, který za tři desetiletí své nezávislosti využila k přilákání stovek miliard dolarů zahraničních investic do svého ropného průmyslu, poznamenala agentura Reuters.