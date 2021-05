Kazachstán rozdrtil Itálii 11:3 a útočí na první účast ve čtvrtfinále na MS

Riga - Hokejisté Kazachstánu rozdrtili na mistrovství světa v Rize Itálii 11:3 a postarali se o nejvyšší výhru turnaje. Ve skupině B mají s 10 body po šesti zápasech velkou šanci na postup do čtvrtfinále. Nováček elitní kategorie by mohl historicky první účast v play off zpečetit v pondělním posledním utkání proti Norsku. Pětatřicetiletý kapitán Roman Starčenko se podílel na kanonádě pěti body za dvě branky a tři asistence, Curtis Valk zaznamenal gól a tři nahrávky.

Kazaši hrají mezi elitou poprvé od roku 2016, kdy v Rusku sestoupili z 16. místa zpět do skupiny A divize I. Na světových šampionátech je jejich nejlepším počinem 12. místo z roku 2005 z turnaje v Rakousku. Čtvrtfinále si zahráli jen na olympijských hrách v Naganu v roce 1998, kde nakonec skončili osmí.

Kazaši se ujali vedení ve 3. minutě, kdy v přesilové hře při vyloučení Stefana Giliatiho uvolnil Valk Starčenka a pětatřicetiletý útočník si připsal desátý gól ve 28. duelu mezi elitou na MS. V 25. minutě nejprve nevyužil možnost na zvýšení náskoku Anton Sagadějev a vzápětí Italové vyrovnali. Alex Petan našel bekhendovou přihrávkou volného Angela Miceliho, který si přehodil puk na forhend a zasunul je za bezmocného Nikitu Bojarkina.

Po polovině utkání italský brankář Justin Fazio nestačil na zakončení nekrytého Jegora Petuchova. Za 148 sekund překvapil z pravé strany z úhlu Fazia Jevgenij Rymarev.

Po 91 sekundách třetí třetiny získal už tříbrankový náskok pro Kazachstán při Petanově vyloučení Nikita Michajlis, který u levé tyče proměnil Starčenkovu ideální přihrávku a připsal si třetí gól na turnaji. Hned za 12 sekund sice po průniku Markuse Gandera snížil z dorážky Peter Hochkofler, ale ve 47. minutě při trestu Stefana Marchettiho Kazaši využili další přesilovku díky Valkovi.

Za 49 sekund ujel Arťom Lichotnikov a vyzrál na Fazia blafákem do forhendu. Po své premiérové brance ve třetím utkání na MS přidal v 50. minutě po rychlém průniku i další a Fazia nahradil Davide Fadani. Za 73 sekund se prokličkoval ke korekci stavu Petan, ale v 55. minutě tři vteřiny po skončení italského oslabení překonal náhradníka v brance tečí Kirill Panjukov.

Kazaši si proti odevzdanému sokovi ještě s chutí zastříleli. Hochkoflerovo vyloučení potrestal Starčenko, z levého kruhu se trefil Viktor Svedberg a osm sekund před koncem dovršil výsledek v přesilovce pět na tři Jegor Šalapov.

Skupina B:

Itálie - Kazachstán 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

Branky a nahrávky: 25. Miceli (Petan, Frank), 42. Hochkofler (Gander), 51. Petan - 3. Starčenko (Valk, N. Michajlis), 33. Petuchov (Asetov, Stěpaněnko), 35. Rymarev (Šin, Blacker), 42. N. Michajlis (Starčenko, Valk), 47. Valk (Starčenko), 48. Lichotnikov, 50. Lichotnikov (Makljukov, Šalapov), 55. Panjukov (Dietz, Starčenko), 57. Starčenko (Valk), 58. Svedberg (Šesťakov, Sagadějev), 60. Šalapov (Asetov, Lichotnikov). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Sidorenko – Goljak (oba Běl.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 9:5, navíc Hochkofler (It.) 10 min. Využití: 0:5. Bez diváků.

Tabulka:

1. Kazachstán 6 2 2 0 2 21:15 10 2. Finsko 4 3 0 1 0 11:5 10 3. Německo 4 3 0 0 1 19:9 9 4. USA 4 3 0 0 1 13:5 9 5. Lotyšsko 5 2 0 2 1 12:11 8 6. Kanada 5 2 0 0 3 10:14 6 7. Norsko 5 1 1 0 3 13:18 5 8. Itálie 5 0 0 0 5 8:30 0