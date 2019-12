Kazachstán podlehl Finsku a bude hrát o udržení na MS dvacítek

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina A: Kazachstán - Finsko, 29. prosince 2019 v Třinci. Zleva Patrik Puistola z Finska, brankář Roman Kalmykov z Kazachstánu a Danil Butěnko z Kazachstánu.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina A: Kazachstán - Finsko, 29. prosince 2019 v Třinci. Zleva Patrik Puistola z Finska, brankář Roman Kalmykov z Kazachstánu a Danil Butěnko z Kazachstánu. ČTK/Pryček Vladimír

Třinec - Finští hokejisté porazili na mistrovství světa hráčů do 20 let v Třinci Kazachstán 7:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále. Spolu s nimi mají ve skupině A jisté play off i Švédové, Švýcaři a Slováci, protože Kazaši ztratili naději na posun z poslední pozice a čeká je boj o udržení. Finové se dostali do čela tabulky o dva body před Švédsko, které má zápas k dobru.

Favorit se ujal vedení v sedmé minutě, kdy v přesilové hře usměrnil Patrik Puistola puk zblízka za Romana Kalmykova. V polovině úvodního dějství také v početní výhodě vyrovnal střelou z pravého kruhu Andrej Bujalskij. V 15. minutě vrátil Finům vedení Kristian Tanus.

Po 54 vteřinách druhé třetiny se prosadil z pozice mezi kruhy Matias Maccelli a ve 33. minutě připravil Aku Räty gól pro bratra Aatua. V závěrečném dějství ještě navýšili rozdíl Puistola, Mikko Kokkonen a Kim Nousiainen.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina A (Třinec):

Kazachstán - Finsko 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Branky: 11. Bujalskij (Asuchanov, Djomin) - 7. Puistola (Tanus, Heinola), 15. Tanus (Oden, Puistola), 21. Maccelli (Thomson), 33. Aatu Räty (Aku Räty, Heinola), 48. Puistola (Oden), 54. Kokkonen (Utunen), 58. Nousiainen (Maccelli, Killinen). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Pešina (ČR) - Lundgren (Švéd.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 5:9. Využití: 1:2. Diváci: 3012.

Tabulka:

1. Finsko 3 2 0 1 1 17:5 7 2. Švédsko 2 1 1 0 0 8:4 5 3. Švýcarsko 2 1 0 0 1 7:8 3 4. Slovensko 2 1 0 0 1 4:9 3 5. Kazachstán 3 0 0 0 3 5:15 0