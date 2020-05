Kayamba si před šlágrem na Letné volal se sparťanem Kangou

Plzeň - Plzeňský fotbalista Joel Kayamba se hodně těší na začátek obnovené prvoligové sezony. Středeční šlágr 25. kola na hřišti pražské Sparty bere jako každé utkání, ve kterém chce Viktoria bodovat. Konžský záložník si telefonoval s kamarádem z týmu soupeře Gaboňanem Guélorem Kangou, ale o formě rivalů po koronavirové pauze si prý nepovídali.

"V neděli mi volal. Nejsme v kontaktu jen před vzájemným zápasem, občas si takhle voláme. Je jasné, že mi neříká, jak jsou nachystaní, já mu to také neříkám. Bude to překvapení," řekl Kayamba pro klubový web.

Plzeň čeká první soutěžní zápas po přestávce, která kvůli pandemii koronaviru trvala dva a půl měsíce. "Samozřejmě se těšíme moc, už dlouho jsme na to čekali a teď se to konečně blíží," prohlásil Kayamba.

Západočeši jsou i díky perfektnímu vstupu do jara pod trenérem Adriánem Guľou v tabulce druzí a stíhají vedoucí Slavii, naopak Spartě patří až deváté místo. "Pro nás není rozdíl, jestli hrajeme proti Spartě nebo třeba proti Opavě, my potřebujeme vždy bodovat. Beru to jako každý zápas, ale bude to určitě emotivní a zajímavé utkání," uvedl osmadvacetiletý krajní záložník.

Viktoria před restartem nejvyšší soutěže přesvědčivě vyhrála všechny tři přípravné duely nad druholigovou Duklou, Příbramí a Českými Budějovicemi. "Bylo důležité přáteláky odehrát, abychom viděli, jak jsme na tom kondičně i herně. Vstřelili jsme jedenáct gólů, to je pozitivní. Věřím, že jsme si i díky tomu zvýšili sebevědomí a jsme opravdu dobře připraveni," řekl Kayamba. "Samozřejmě teď půjde o ligový zápas, takže to určitě bude rozdíl," přidal bývalý hráč Opavy nebo Pardubic.

Na stadionu Sparty kvůli vládním opatřením v boji s nemocí covid-19 bude při středečním zápase maximálně 300 lidí včetně hráčů obou týmů. "Určitě to bude rozdíl. Fotbal bez diváků, to není úplně ono, ale my se musíme soustředit na naše výkony. Fanoušci jsou důležití. I když s námi nebudou, budou se dívat u televize a fandit nám," konstatoval Kayamba.