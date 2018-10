Washington - Brett Kavanaugh složil přísahu, a stal se tak 114. soudcem v historii Nejvyššího soudu Spojených států. Informovala o tom dnes agentura AP. Kavanaugha, kterého několik žen obvinilo ze sexuálních útoků v době studií, v sobotu potvrdil ve funkci soudce nejvyššího soudu americký senát. Na schodech soudní budovy proti němu protestovaly podle agentury DPA asi dvě stovky lidí. Prezident Donald Trump dav protestujících označil za "maličký".

Slavnostní přísahu Kavanaugh složil jen několik hodin poté, co senátoři kandidáta prezidenta Donalda Trumpa potvrdili v poměru hlasů 50 pro ku 48 proti. Rychlé složení přísahy podle agentury AP Kavanaughovi umožňuje začít okamžitě pracovat.

Podle vyjádření soudu Kavanaugh složil dvě přísahy: jednu, kterou vyžaduje ústava, a druhou, kterou musí skládat soudci na základě federálních zákonů. Ústavní přísahu složil Kavanaugh do rukou předsedy nejvyššího soudu Johna Robertse, soudcovskou přísahu do rukou soudce Anthonyho Kennedyho, kterého v prestižní funkci na nejvyšším soudu nahradil. Ceremonie se zúčastnil i Kavanaughova manželka, děti a rodiče.

Kavanaughovi odpůrci během ceremonie protestovali na schodech u budovy nejvyššího soudu. "Hej, hej, hou, hou, Kavanaugh musí jít," skandovali. Podle agentury DPA se na protestu sešly zhruba dvě stovky lidí.

"Dav před Nejvyšším soudem USA je maličký, vypadá to na 200 lidí (a většina jsou přihlížející) - to by nenaplnilo ani prvních pár řad našeho mítinku v Kansasu či jakéhokoli našeho mítinku," uvedl na twitteru prezident Donald Trump, který z Washingtonu odletěl právě do Kansasu. "Média, která šíří falešné zprávy, se pokouší o to, aby vypadal (protest) taaak velký a on není!" dodal šéf Bílého domu.

Už při hlasování o Kavanaughovi v Senátu USA se proti kontroverznímu soudci protestovalo. Podle policie přitom bylo zatčeno 164 osob.