Kandidát Bílého domu do nejvyšší americké soudní instance Brett Kavanaugh (vlevo a jeho manželka Ashley Estes Kavanaughová v rozhovoru pro televizi Fox News. ČTK/AP/Jacquelyn Martin

New York - Kandidát Bílého domu do nejvyšší americké soudní instance Brett Kavanaugh v noci na dnešek v televizním interview znovu odmítl obvinění ze sexuálních útoků a důrazně popřel, že by se kdykoli ve školních letech prohřešil proti dobrým mravům. V rozhovoru pro televizi Fox News, tradičně nakloněnou prezidentu Donaldu Trumpovi, Kavanaugh čelil nečekaně ostrým dotazům, které se nevyhnuly ani jeho sexuálním zkušenostem z mládí.

Kavanaughovu nominaci do Nejvyššího soudu USA, kterou musí schválit Senát, zkomplikovala v minulých dnech dvě obvinění z nepřístojného chování, kterého se nyní 53letý soudce údajně dopustil na střední a vysoké škole v letech 1982 až 1983. Kavanaugh se chce očistit na čtvrteční schůzi právního výboru Senátu, kde bude vypovídat i jeho údajná oběť Christine Blaseyová Fordová. Ta tvrdí, že na střední škole čelila pokusu o znásilnění.

"Nikdy jsem nikoho sexuálně nenapadl, na střední škole ani nikde jinde," řekl Kavanaugh, který do studia Fox News přišel s manželkou Ashley. Jako student a teenager byl prý nezkušený. "Chcete tvrdit, že v letech, o nichž hovoříme, jste byl panic?" zeptala se Kavanaugha moderátorka. Zaskočený soudce po chvíli mlčení odpověděl kladně. "Na střední škole?" padl další dotaz. "I mnoho let po ní, a u toho bych skončil," řekl Kavanaugh.

"Nenechám se zastrašit, abych z nominačního procesu odstoupil. Koordinovaná snaha poškodit mé dobré jméno mě nezastaví, ani hrozby násilím vůči mé rodině. Blesková poprava mého charakteru neuspěje," řekl v televizi.

Rozhovor byl podle amerických médií generálkou na čtvrteční slyšení v Senátu, které list The Washington Post už předem označil za "spektákl". Slyšení bude veřejné, Kavanaugh i Fordová mají vypovídat pod přísahou, i když zřejmě odděleně.

Po odvysílání televizního rozhovoru se Kavanaugha na twitteru znovu vehementně zastal Trump. "Demokraté tvrdě pracují na likvidaci skvělého muže, který se může stát jedním z největších soudců našeho nejvyššího soudu v dějinách. Spřádají falešná obvinění, jaká svět dosud neviděl!" napsal prezident.