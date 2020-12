Káva Nespresso s Rohlik.cz dostupnější než kdykoliv před tím - video

Kategorie kávy je v online supermarketu Rohlik.cz jednou z nejrychleji rostoucích. Za období jarní a podzimní koronakrize rostla dokonce 1,5x rychleji než obrat samotného obchodu. K dalšímu růstu pravděpodobně pomůže fakt, že k dnešnímu dni Rohlík zahajuje partnerský prodej kávy Nespresso. Jedná se o unikátní druh spolupráce.

“Spolupráce s Rohlik.cz je pro nás pilotním projektem na území České republiky pro doplnění prodejních kanálů. Chceme totiž, aby si zákazník mohl objednat vybrané Nespresso kapsle s doručením již do 120 minut až domů s přesností doručení 15 minut”, uvádí spolupráci marketingová manažerka Nespresso Andrea Petrová. Klíčovým benefitem spolupráce s Rohlik.cz je tak doručení zásilky zákazníkovi do 120 minut od objednávky a zároveň zpětný odběr použitých kapslí pro recyklaci. Členové věrnostního programu Nespresso & You navíc nákupem Nespresso kapslí na Rohlik.cz neztrácí žádnou z výhod – spolupráce totiž zahrnuje i načítání bodů za nákup na zákaznický účet u společnosti Nespresso.

Unikátní spolupráci komentuje Olin Novák, komerční ředitel Rohlik Group: “Ze spolupráce se značkou Nespresso jsme nadšeni! A to hned z několika důvodů. Rozšíříme tímto špičkový výběr kvalitní kávy, kterou si naši zákazníci mohou objednat spolu s dalším zbožím ze sortimentu Rohlik.cz, tedy v rámci jedné cesty kurýra za zákazníkem. Zároveň se zapojujeme do procesu recyklace použitých kapslí, protože jsme připraveni na jejich zpětný odběr od zákazníků.“ Kapsle Nespresso jsou totiž vyrobeny z hliníku, který skvěle uchovává aroma i chuť, a navíc je 100% recyklovatelný. Olin Novák dodává: “Zákazník si k nákupu může přihodit speciální uzavíratelný recyklační pytel. A když ho naplní, jednoduše ho při dalším nákupu odevzdá našemu kurýrovi. Nespresso si použité kapsle ve skladech pravidelně vyzvedává a může poté vdechnout použitému materiálu nový život. A v neposlední řadě máme velkou radost, že jsme Nespresso dokázali přesvědčit o tom, že Rohlik.cz je ten nejlepší partner pro realizaci takové spolupráce.”

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Společnost Nespresso není prvním partnerem, který své výrobky nabídne zákazníkům exkluzivně přes Rohlik.cz: “Vše začalo úspěšnou spoluprací se společností Marks & Spencer, pokračovalo nejlepšími pekaři a řezníky (Eska, Artic Bakehouse, TRMS, Naše maso a další) a dále prodejem přírodní kosmetiky Manufaktura. A nyní přinášíme Nespresso”, komentuje Olin Novák namátkový výběr unikátních produktů, které zákazníci na Rohlik.cz najdou. A dodává, že počet exkluzivních partnerů není zdaleka konečný: “Díky rychlému růstu a spuštění poboček v zahraničí, se nám otevírají nové možnosti spolupráce. Už to není tak, že musíme dodavatele přesvědčovat, proč Rohlik.cz. Zákazníkům díky tomu budeme schopni ještě před Vánocemi přivézt přes 300 položek značky Alnatura, která je pověstná ultimátní kvalitou organických produktů za nejlepší ceny. Zároveň se moc těším na příští rok, kdy budeme v představování další exkluzivních partnerů a výrobků pokračovat”. Z Rohlik.cz se stává mezinárodní online supermarket a český zákazník z toho bude ještě více benefitovat.

Zpět ke spolupráci se značkou Nespresso. Na Rohlik.cz najdou zákazníci 10 oblíbených druhů kávy, které byly vybrány tak, aby nabídka uspokojila poptávku většiny zákazníků. A ti si tak svou kávu mohou vychutnávat v pohodlí domova co nejdříve. Výběr tedy zahrnuje jak kávy z jedné země původu, tak z kolekce toho nejlepšího ze světového umění kávových mistrů. A najdete tu i kusy inspirované chutěmi a odbornými znalostmi v pražení z různých italských regionů. Nezapomněli jsme ani na oblíbené espresso a lungo nebo stále žádanější kávu bez kofeinu. Ceny jednotlivých káv budou na Rohlik.cz stejné jako v prodejních kanálech Nespresso.

V letošním roce se díky koronavirovým opatřením a uzavřením kanceláří výrazně zvýšila konzumace kávy doma.

Aktuální situaci na trhu s kávou komentuje Andrea Petrová: “Díky omezením spojeným s pandemií covid-19 došlo k nepravidelným dodávkám kávy do Evropy, což ale běžný konzument zatím téměř nepocítil. Velké firmy mají takové zdroje, které jim umožní kávu dále produkovat bez omezení. Pro Nespresso bylo velmi důležité neztratit důvěru farmářů, se kterými spolupracuje a udělat vše pro to, aby od nich mohlo odebrat jejich úrodu. Ta přišla právě v okamžik, kdy byla řada zemí uzavřena v rámci covid-19 lockdownů jednotlivých ekonomik. Kromě zajištění obchodní stránky proto bylo také v zájmu velkých hráčů ochránit spolupracující farmáře. My jsme jim například poskytovali manuál, jak se během pandemie chránit a vytvořili jsme finanční intervenční fond, který pomohl farmářům v dalším fungování – financovalo se z něj testování nebo třeba potravinové balíčky. V Brazílii jsme náš manuál pro bezpečí farmářů dokonce proměnili v rozhlasový pořad, který byl vysílán v odlehlých oblastech proto, aby farmářům poskytl cenné informace.”