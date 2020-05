Kauza Vidkun pokračuje kvůli ochraně zdraví za zavřenými dveřmi

Olomouc - Olomoucká korupční kauza Vidkun, která od podzimu 2015 hýbe veřejným děním, se bude celý tento týden odehrávat za zavřenými dveřmi. Soudce Martin Lýsek dnes rozhodl o vyloučení veřejnosti, důvodem je ochrana zdraví kvůli pandemii koronaviru. Podle soudu by se jinak bezpečnostní opatření jako například dvoumetrové rozestupy v jednací síni nedaly dodržet. Obžalovaný podnikatel Ivan Kyselý, kterému podle žalobce vynášeli policisté informace ze spisů, k soudu ani dnes nedorazil.

"Důvodem je čistě ochrana zdraví účastníků tohoto jednání, neboť by nebylo možné za přítomnosti veřejnosti dodržet doporučené rozestupy a další hygienická opatření, která nám umožnila dnešní hlavní líčení provést," řekl novinářům soudce Lýsek. "Účelem tohoto opatření není učinit hlavní líčení neveřejné a nesdělovat veřejnosti průběh hlavního líčení, ale pouze ochrana zdraví," dodal soudce. Povolil však audiozáznam z jednací síně.

Během tohoto týdne tak budou za zavřenými dveřmi v kauze vypovídat olomoučtí politici včetně náměstka primátora Martina Majora z ODS, o jehož penězích na účtech aktéři kauzy debatovali v odposleších v souvislosti s prověřováním nákupů akcií v olomouckém akvaparku. Předvoláni jsou také úředníci olomouckého magistrátu, zástupci klubu HC Olomouc včetně generálního manažera Erika Fürsta.

K soudu dnes v roli svědka dorazil také krajský šéf ČSSD Jiří Zemánek. Bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD), který je v kauze Vidkun obžalován, jej ve své výpovědi obvinil, že to byl naopak Zemánek, kdo zasahoval do vyšetřování v takzvaném případu Králík a to právě při schůzkách s podnikatelem Kyselým. Zemánek to dnes na dotazy novinářů před jednací síni označil za nesmyslné. "Je to nějaká konstrukce. O té kauze jsem se bavil téměř se všemi, záležitosti jsme probírali i na stranické půdě. Bavili jsme se o tom, s kým to šlo, i s panem Kyselým," řekl dnes Zemánek.

Zemánek také uvedl, že se s obžalovaným podnikatelem Kyselým zná a scházel se s ním, měli prý společná témata. Vše se prý odehrávalo na pracovní úrovni. Proč jej bývalý hejtman, kterého po obvinění jako krajský šéf ČSSD navzdory tlaku stranických špiček tehdy ve funkci podpořil, nyní z manipulace kauz obviňuje, neví. "Pan Rozbořil má právo se hájit tak, jak uzná za vhodné," doplnil Zemánek.

Kromě podnikatele Kyselého, klíčové postavy v obžalobě, který se z jednání kvůli zdravotnímu stavu stále omlouvá, a exhejtmana Rozbořila čelí obžalobě i dva bývalí vysoce postavení krajští policisté Karel Kadlec a Radek Petrůj. Podle žalobce tehdejší policejní náměstek Kadlec Kyselému pravidelně poskytoval informace z devíti trestních řízení, které Kyselý údajně využíval ve svůj prospěch. Kadlece údajně zároveň instruoval, jaké kroky mají policisté v určitých kauzách učinit. Všichni obžalovaní obžalobu popírají.