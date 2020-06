Kauza sportovních dotací u soudu nezačala, nepřišla Kratochvílová

Praha - Hlavní líčení v kauze manipulace se sportovními dotacemi ministerstva školství dnes nemohlo začít. Obžalovaná bývalá náměstkyně Simona Kratochvílová totiž zaslala pražskému městskému soudu omluvu, že je hospitalizovaná v Brně. Soudkyně si však vyžádala stanovisko lékařů, podle nichž je Kratochvílová schopna účasti na jednání. Soud proto ženě přes její advokáty přikázal, ať dorazí v úterý.

Na lavici obžalovaných dnes za značného zájmu médií usedli bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta, šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta, generální sekretář ČUS Jan Boháč a někdejší ministerský podřízený Kratochvílové Zdeněk Bříza. Přečtení obžaloby se však kvůli absenci Kratochvílové nedočkali.

Předsedkyně soudního senátu Lenka Cihlářová konstatovala, že dostala od Kratochvílové omluvu s tím, že její hospitalizace potrvá další dva týdny. Advokát exnáměstkyně stručně uvedl, že se jeho klientce v sobotu přitížilo. Soudkyně však odkázala na zprávu lékařů, podle níž se žena může procesu účastnit, pokud bude soud dělat častější přestávky.

Cihlářová proto přerušila hlavní líčení do úterý a podotkla, že pokud se Kratochvílová nedostaví, bude proti ní soud postupovat v rámci možností, které stanoví trestní řád. Soud takto může uložit pořádkovou pokutu, případně nechat obžalovaného předvést policií. Obhájce Kratochvílové, státní zástupce Ondřej Trčka ani samotní obžalovaní nechtěli nastalou situaci komentovat.

Kratochvílová podle Trčky nezákonně ovlivňovala rozdílení dotací, a to v souladu s pokyny svého milence Pelty a také na základě přání Jansty. Pětice obžalovaných i obě obžalované organizace - FAČR a ČUS - vinu odmítají.

ČUS dnes ráno rozeslala do médií prohlášení, že je u soudu připravena očistit své jméno. "Už tři roky se snažíme vysvětlovat, že naše kroky v rámci dotačních procesů byly naprosto oprávněné a legitimní," vzkázal Jansta.

Organizace uvedla, že nechápe, proč by se její vrcholní představitelé nemohli vyjadřovat k návrhům na rozdělení dotace, když byli členy poradních orgánů. "Také další střešní organizace se vyjadřovaly k návrhům na rozdělení dotací, měly na to své názory. Přijde nám diskriminační, že my jsme nemohli, a u ostatních to bylo v pořádku," podotkl Jansta.

Všem obžalovaným hrozí pět až 12 let vězení. Obžaloba jim klade za vinu pokus o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Peltu navíc viní z podplacení a Kratochvílovou z přijetí úplatku.

Kauza stála místo nejen Kratochvílovou, Břízu a Peltu, který se z vazby vzdal svého postu ve FAČR, ale také tehdejší ministryni školství Kateřinu Valachovou (ČSSD), jež po zahájení stíhání své náměstkyně rezignovala. Postavení poškozených mají v trestním řízení vedle ministerstva školství také Český olympijský výbor a Česká obec sokolská. Obžaloba totiž tvrdí, že ČUS dostala při rozdílení dotací 11,5 milionu korun navíc právě na úkor těchto dvou organizací.