Kaut v San Jose zůstane jen s jednocestnou smlouvou, jinak zvolí Pardubice

Brno - Po pěti letech oblékne znovu dres české hokejové reprezentace útočník Martin Kaut a doufá, že si ve finálních týdnech přípravy vybojuje premiérovou účast na mistrovství světa. Třiadvacetiletý odchovanec Žďáru nad Sázavou se na konci ledna stěhoval z Colorada do San Jose, kde by rád konečně v NHL našel pevné místo v sestavě bez neustálého pendlování na farmu. Kautovi končí tříletá nováčkovská smlouva a věří, že se s Sharks jako chráněný volný hráč dohodne na novém kontraktu. Pokud ale nebude jednocestný, je rozhodnutý pro variantu B, kterou je návrat do extraligových Pardubic.

Přestože nemá budoucnost stvrzenou podpisem, neváhal využít pozvánku do národního týmu. "Já jsem furt mladý kluk a pro každého takového má být čest reprezentovat. Já jsem neváhal ani vteřinu, když mi volal pan (generální manažer Martin) Havlát. Byl to vždycky můj sen si zahrát na mistrovství a věřím, že si to tady vybojuju a udělám finální nominačku," řekl Kaut novinářům.

Colorado si vybralo Kauta v roce 2018 v 1. kole draftu na 18. místě a hned zamířil z Pardubic do AHL do celku Colorado Eagles. V druhé sezoně v Severní Americe se dočkal devíti zápasů i v NHL, v kterých měl na kontě dvě branky a jednu asistenci. Do odchodu do San Jose ale narostl jeho počet startů v NHL jen na 47 a bilanci 3+3. V San Jose dostal příležitost v devíti duelech, třikrát skóroval a přidal dvě nahrávky. Přiznal, že sezona byla složitá.

"Ale na druhou stranu jsem si trejd přál, takže jsem za to byl moc rád. Myslím si, že jsem měl trošku štěstí, že to bylo do San Jose. Měl jsem tam mnohem víc šancí než v Coloradu. Hodně mi pomohli Hertlík (Tomáš Hertl) a Šíma (Radim Šimek)," prohlásil Kaut, který věří v dohodu se Sharks.

Měl i náznaky při výstupních pohovorech. "Bavili jsme se, říkali, že se mnou byli spokojení a chtěli by, abych zůstal, ale teď se bude řešit za jakých podmínek, protože já už bych dvoucestnou smlouvu nepodepsal. Čekám, jestli mi nabídnou jednocestnou, když nenabídnou, tak mám variantu B a vrátil bych se do Evropy," uvedl.

Zamířil by do Pardubic, kde se krátce objevil i v sezoně 2020/21 při odložených soutěžích v Severní Americe kvůli koronaviru, než se vydal ještě do MoDo Hockey do švédského Örnsköldsviku. Dynamo jej chtělo už v sezoně. "Ale nebylo to vůbec blízko, protože Colorado by mě stejně nepustilo. Ale zájem tam byl a Pardubky by byla asi první varianta. Nemám co tajit. Moje jméno se řeší do Dynama hodně dlouho, takže na rok by nebylo špatné se vrátit. Ale první varianta je zůstat v San Jose s jednocestnou smlouvou," upozornil Kaut.

Jasněji by podle něj mohlo být na konci června okolo draftu v Nashvillu. Uvědomuje si, že může situaci ovlivnit zájem o švédského obránce Sharks Erika Karlssona, který jako první bek po 31 letech v NHL pokořil hranici 100 bodů v sezoně. "Nevím, jestli vytrejdujou Karlssona. Říká se tam hodně spekulací. Za něj můžou dostat hodně velké zboží zpátky, takže uvidíme. Ale měl jsem pozitivní výstupní pohovor, tak snad to dobře dopadne," konstatoval.

Potkat se se zástupci klubu by mohl i na šampionátu. "Za Ameriku tam je celé vedení ze San Jose, jak hlavní trenér, tak i asistenti. Kdybychom se potkali někde s Amerikou, porazili bychom je a vyšlo mi to, tak by to třeba pomohlo. Ale na to jsem nějak doteď nekoukal, jestli by mi to pomohlo ohledně smlouvy. Je to hlavně můj sen si zahrát na mistrovství a udělám pro to cokoliv," uvedl Kaut.

Je sice rodák z Brna, ale zápasy národního týmu v sobotu proti Rakousku a příští týden na Českých hrách tam pro něj nijak výjimečné z tohoto pohledu nebudou. "Já jsem se v Brně jen narodil, ale vyrůstal jsem ve Žďáru nad Sázavou. Když mi bylo patnáct, tak jsem se rozhodoval, jestli půjdu s Martinem Nečasem sem do Brna nebo do Pardubic za bráchou. Rozhodl jsem se jít za bráchou. Nikdy toho litovat nebudu, protože kdybych tady byl s Nečim, tak bychom asi icetime nedostali stejný," popsal své rozhodování, zda dozrávat v Kometě s vrstevníkem a současnou hvězdou Caroliny, či se vydat do Pardubic za o deset let starším sourozencem Tomášem.

S Nečasem je stále v kontaktu a je pyšný, že si jako dva odchovanci Žďáru nad Sázavou proti sobě zahráli v NHL. "Každý den si píšeme a voláme, vyrůstali jsme spolu a věřím, že teď první kolo dotáhnou a dojdou co nejdál. Taky bych mu přál Stanley Cup, ale letos je asi favorit Pasta (David Pastrňák) s Bostonem, takže to budou mít těžké," podotkl Kaut, který ale stále přeje hlavně brankáři Pavlu Francouzovi, bývalému parťákovi z Colorada. "Francíkovi nejvíc a pak asi Nečimu. Neči to ví, že je to takhle," smál se Kaut.