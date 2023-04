Kaut ozdobil návrat gólem, pochvaloval si souhru s Černochem a Zohornou

Vídeň - Krásným gólem ozdobil návrat do reprezentačního A-týmu po dlouhých pěti letech Martin Kaut. Třiadvacetiletý útočník ze San Jose zvýšil s blížícím se koncem úvodní třetiny duelu ve Vídni proti domácími Rakousku v Euro Hockey Challenge na 2:0 pro hosty. V rozhovoru s novináři si pochvaloval souhru s parťáky z útočné formace Jiří Černochem a Hynkem Zohornou.

Právě Černoch se Zohornou připravili v 17. minutě pro Kauta palebnou pozici a ten se nemýlil. "Zohy s Čečem udělali výbornou práci, já dostal nahrávku před bránou a snažil se to trefit do víka. Podařilo se, tak jsem byl rád," popsal Kaut.

Pochvaloval si souhru s oběma spoluhráči ve čtvrtém útoku. "Zohy i Čeče jsou výborní hokejisti. Tenhle zápas nám vyšel, ale je to jen jeden zápas a nevím, jak budou poskládané lajny na příští zápasy, ale věřím, že když spolu zůstaneme, tak si dovolíme třeba ještě o něco víc," uvedl Kaut.

Čeští hokejisté i s jeho přispěním došli k jednoznačné výhře 6:0. "Jsme rádi, že jsme vyhráli. Pro mě to byl návrat po pěti letech zpátky v nároďáku a užíval jsem si to. Ale určitě je pár věcí, na které se musíme zaměřit a dopilovat to před mistrovstvím světa," prohlásil.

Chce posouvat i svůj osobní výkon. "Jsem rád za každý zápas, abych se dostal do formy, ať je to Rakousko nebo kdokoliv, to je jedno. Člověk potřebuje jít každý zápas na sto procent, aby se dostal do formy. A čím více zápasů tady odehraju, tím se budu cítit lépe," řekl Kaut, jenž hrál soutěžní zápas v NHL naposledy koncem března.

S přechodem na široké kluziště se sžil rychle. "V útočním pásmu mi to vyhovovalo, ale musím se zaměřit ještě na hru do obrany, tam to nebylo ono, vím, že to mohu zlepšit, ale věřím, že to bude lepší a lepší," přál si Kaut.

Na ledě byl nepřehlédnutelný i díky rukavicím v barvách Sharks. "Kustodům i klukům se líbí. Kustodi mi je pak chtějí vzít. Hraje se mi v nich dobře, ale myslím, že o rukavicích to fakt není," pousmál se.

Celý výběr kouče Kariho Jalonena zdobil během čtvrtečního večera velmi dobrý pohyb, hráči si na ledě dobře rozuměli. "Měli jsme tři čtyři tréninky, hodně jsme trénovali útočné pásmo, tak myslím, že to bylo znát. Musíme se připravit na sobotní odvetu a myslím, že to bude úplně jiný zápas," vyhlížel Kaut sobotní zápas v Brně.