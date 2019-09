Kaufland uvedl na trh novou značku zaměřenou na české výrobky

Praha - Potravinářský řetězec Kaufland dnes uvedl na trh novou vlastní značku K-Jarmark. Zaměřuje se na české výrobky a dodavatele, jejichž provozovny sídlí na území České republiky. Jako první bude v rámci ní prodávat mimo jiné mléčné produkty, pečivo, uzeniny a minerální vody. Do roka chce řetězec nabízet pod značkou více než 200 výrobků od lahůdek, masa po sladkosti. Řetězec dnes značku představil na tiskové konferenci. Vlastní značky nabízejí i další obchodní řetězce v ČR, jako třeba Penny Market, Billa či Lidl.

"V současnosti se prodává pod novou značkou 56 výrobků, do konce roku by jich mělo být zhruba osm desítek," řekla tisková mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Červenomodrému logu značky dominují lipové listy a symbol K. Většina výrobků pod novou značkou splňuje podmínky České cechovní normy, dodala.

Ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Miroslav Koberna k tomu ČTK řekl, že komora v minulosti vůči takzvaným privátním značkám řetězců vystupovala kriticky. Spotřebitele firmy dříve neinformovaly, odkud výrobek pochází. "To se postupně mění. Speciálně tady, když obchodník používá cechovní normu, musí být výrobce uveden. O značku nežádá obchodník, žádá si o ni výrobce privátní značky. To se nám líbí," uvedl.

Podle Koberny kvalita privátních značek stoupla. Dodal, že privátní značka u velkých řetězců zároveň produktům otevírá dveře do zahraničí. "My bychom rádi, aby se v tom čeští výrobci více etablovali než v minulosti," řekl. Kaufland se při výběru dodavatele mimo jiné dívá na to, jaké má technologické postupy či jaké používá suroviny a receptury.

Kaufland prodává téměř 40 vlastních značek, které se na celkovém 57miliardovém obratu firmy v ČR podílejí zhruba 20 procenty. Jsou v něm produkty z celého sortimentu včetně bio a veganských výrobků. Dodavatelé se musejí pro privátní značky prokázat certifikací a projít auditem. Největší podíl z nich si podle manažerky Martiny Bočanové drží rozšířená značka K-Classic.

Řetězec Kaufland je jedničkou na českém trhu, ve finančním roce 2017/2018 zvýšil zisk před zdaněním o 56 procent na 3,08 miliardy korun a tržby stouply o procento na 57,6 miliardy korun. Na českém trhu působí 21 let a nyní zde má 133 prodejen, dvě logistická centra a jeden masozávod.