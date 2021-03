Praha - Řetězec Kaufland plánuje zařadit do prodeje antigenní testy. V nejbližších dnech chce uvést do nabídky testy s odběrem z nosu, v polovině března by měli mít zákazníci možnost v jeho prodejnách koupit testy s detekcí koronaviru ze slin. ČTK to dnes řekla mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

V Kauflandu bude dostupný Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test, u kterého je třeba odebrat vzorek z přední části nosu. Výsledek je podle Maierl zřejmý po 15 až 30 minutách a podle klinických testů odhalí přítomnost viru s přesností 98,8 procenta.

Druhým nabízeným testem bude NEWGENE Novel Coronavirus Detection Test Kit, který zjistí přítomnost koronaviru ze slin do 15 minut. Jeho přesnost by měla být 95,8 procenta.

Oba testy jsou na seznamu schválených výjimek ministerstva zdravotnictví. Pokud si tedy takový test koupí živnostník nebo firma, může na něj nárokovat úlevu 60 korun ze zdravotního pojištění. Stát touto formou přispívá nejvýše na čtyři testy na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ) měsíčně.

Testy pro domácí testování na koronavirus, které si lze provést bez přítomnosti zdravotníka, začínají nabízet také tuzemské lékárenské sítě.