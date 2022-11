Katolická církev loni měla zisk 646 mil. Kč, meziročně o 270 mil. Kč více

Praha - Hospodaření české katolické církve skončilo loni se ziskem 646 milionů korun, což bylo meziročně o 270 milionů korun více. Církvi klesly oproti roku 2020 příjmy v podobě státního příspěvku i darů a ztrátová je tradičně hlavní, tedy duchovní činnost. Ztrátu pokrývá zisk z hospodářské činnosti, zejména z dlouhodobých investic a lesního hospodaření. V loňském roce činil 1,23 miliardy korun. Zástupci katolické církve to dnes řekli na tiskové konferenci.

Církev dostává devět let po restitucích stále nižší státní příspěvek, který se bude vyplácet do roku 2030. Loni byla částka, která slouží zejména na platy duchovních, 625 milionů korun, meziročně o 45 milionů korun nižší. Finanční náhrada za nevydaný majetek pro celou katolickou církev loni činila 1,79 miliardy korun, z toho 1,41 miliardy bylo pro diecéze římskokatolické církve a zbytek pro řeholní řády a kongregace. Řády a kongregace nejsou do prezentace hospodaření katolické církve zahrnuty.

Dary církvi loni klesly o 25 milionů korun na 726 milionů korun. Dary loni činily 362 milionů korun, meziročně o 53 milionů méně, kostelní sbírky ale loni přinesly 364 milionů korun, což bylo o 28 milionů korun meziročně více.

Na dani z příjmu církev odvedla 229 milionů korun, meziročně o 35 procent více, tedy o 59 milionů korun. Výhodou je podle zástupců církve udržení stabilně nízké úrovně zadluženosti; z celkového objemu dlouhodobého hmotného majetku diecézí katolické církve v hodnotě 63,5 miliardy korun tvoří cizí zdroje jen pět miliard korun.

Celkové výdaje na hlavní, tedy neziskové aktivity dosáhly loni na 3,19 miliardy korun. Největší suma peněz, 1,3 miliardy šla na opravy památek a je srovnatelná s předchozími roky. Přímé příspěvky biskupství na církevní školství tvořily 35 milionů korun, příspěvky na zdravotní projekty 21 milionů korun a na kulturu 37 milionů. Výdaje na tyto aktivity jsou oproti předchozím letem nižší, ale objem služeb byl podle církve zachován na stejné úrovni. Výdaje na čistě duchovní projekty byly vloni 1,39 miliardy korun. Osobní náklady byly v roce 2021 obdobné jako v předchozích letech, přibližně 900 milionů korun.