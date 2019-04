Paříž - V pařížské katedrále Notre-Dame dnes vypukl rozsáhlý požár, ze slavné stavby už přes dvě hodiny šlehají plameny a stoupá mohutný dým. Oheň podle francouzských médií postupuje a hasiči se snaží z chrámu zachránit umělecká díla. Budova přišla o svou štíhlou věž, podle svědka agentury Reuters se propadla už celá střecha a plameny zachvátily i jednu ze známých hranatých čelních věží. Okolí památky i její interiér byly evakuovány. Na místě je podle tisku kolem 400 hasičů, kteří zahájili rozsáhlou operaci a uzavřeli okolí.

Požár, který vypukl okolo 18:50 SELČ, může podle médií souviset s renovačními pracemi na budově, úřady ale zatím příčinu nesdělily. Ministerstvo vnitra oznámilo, že zatím nemá informace, že by byl při požáru někdo zraněn.

Na místo dorazil prezident Emmanuel Macron, jenž kvůli události zrušil plánovaný projev k národu, který měl v televizi pronést ve 20:00. "Celý národ cítí pohnutí. Myslíme na všechny katolíky a všechny Francouze," napsal šéf Elysejského paláce na twitteru. Podle serveru francetvinfo.fr se Macron obrátí na Francouze ještě dnes přímo z místa neštěstí. Ze světa přicházejí soustrastné reakce.

Televizní stanice France 2 uvedla, že policie požár vyšetřuje jako nehodu. Starostka Paříže Anne Hidalgová jej na twitteru označila za "strašlivou událost". Její náměstek Emmanuel Gregoire uvedl, že stavba utrpěla "kolosální škody".

Mosty v okolí Notre-Dame jsou plné přihlížejících a podle přítomných reportérů se místy ozývají výkřiky zděšení, jinak lidé zkázu sledují mlčky. Večerní obloha nad Paříží se zbarvila do oranžova. "Nikdy bych si nepomyslel, že je něco takového možné," řekl listu Libération jeden ze svědků. "Je to nepředstavitelné. Bylo třeba několik staletí, než katedrálu postavili, je to symbol Paříže." dodal.

"Lešení jde pomalu k zemi, v zadní části jsou masivní plameny. Kousky katedrály odpadávají, například trámy v chrámové lodi," hlásí z místa reportér listu Libération. Podle mluvčího chrámu hoří celý krov katedrály, který pochází z 19. a 13. století. "Nic z něj nezůstane," řekl mluvčí agentuře AFP.

Katedrála je považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury, leží na ostrově Île de la Cité na řece Seině. Patří k nejnavštěvovanějším památkám metropole, každoročně přitáhne 13 milionů návštěvníků. Chrám se nyní opravuje a na některých částech je lešení.

Po požáru Notre-Dame světoví politici Francouze utěšují i radí

Útěchu i rady nabídli dnes světoví politici Francouzům v reakci na rozsáhlý požár katedrály Notre-Dame v Paříži, která je symbolem města i celé země. Podporu vyjádřila Francii německá kancléřka Angela Merkelová, předseda Evropské rady Donald Tusk i český premiér Andrej Babiš. Americký prezident Donald Trump navrhl, aby se hasiči pokusili bojovat s ohněm ze vzduchu.

"Notre-Dame v Paříži je Notre-Dame celé Evropy," napsal na twitteru Donald Tusk. "Dnes jsme všichni s Paříží," dodal.

Německá kancléřka označila katedrálu známou také jako Chrám Matky Boží za "symbol Francie a naší evropské kultury".

Americký prezident Trump vyjádřil zděšení nad požárem, který zachvátil gotickou katedrálu. "Je to strašné dívat se na masivní požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Možná by mohly být k uhašení použity létající vodní cisterny. Je třeba jednat rychle," napsal na twitteru šéf Bílého domu.

"Je mi smutno, když vidím ty hrozivé záběry pařížské katedrály Notre-Dame, která je zahlcena plameny. Napsal jsem SMS prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, pro kterého je to stejná tragédie jako pro celý francouzský národ," napsal na twitteru Andrej Babiš.

"A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, umí přispět na pomoc těm, na které zkoušky přicházejí," citoval na twitteru z bible mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček. "Buďme v modlitbách s Paříží," dodal.

Generální tajemnice UNESCO Audrey Azoulayová uvedla, že její světová kulturní organizace poskytne Francii pomoc, aby "zachránila a zrenovovala toto nedocenitelné dědictví". UNESCO v Paříži sídlí.