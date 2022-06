Kate Bushová ovládla díky seriálu Stranger Things žebříček s písní z roku 1985

Londýn - Britská zpěvačka Kate Bushová se dostala do čela britského žebříčku nejprodávanějších populárních songů s písní Running Up That Hill z roku 1985 díky nejnovějším pokračováním mysteriózního seriálu Stranger Things z produkce streamovací služby Netflix.

Píseň se po prvním vydání dostala na třetí příčku britské hitparády, ale nyní si našla novou fanouškovskou základnu mezi mladými díky seriálu, jehož děj se odehrává ve fiktivním městě Hawkins ve státě Indiana.

Píseň z alba Hounds of Love se dobře umístila v žebříčcích v několika dalších zemích včetně Spojených států poté, co měly na konci května premiéru epizody ze čtvrté sezony seriálu Stranger Things.

"Je velmi dojemné, že píseň byla tak vřele přijata, zvláště když je to díky mladým fanouškům, kteří ten pořad milují," uvedla zpěvačka tento měsíc v prohlášení.

Bushová se proslavila jako 19letá v roce 1978 svým debutovým singlem Wuthering Heights, když zaujala svým unikátním hlasem a expresivními tanečními kreacemi.