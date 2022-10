Katarský emír odletěl z ČR, Brusel neodsouhlasil jeho účast na summitu

Praha - Katarský emír Tamim bin Hamad Sání ve středu večer odletěl z Česka, potvrdil ČTK ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Důvodem podle něj bylo, že Brusel neodsouhlasil, aby se emír stal účastníkem dnešního neformálního summitu evropských zemí. Podle Deníku N, který na odjezd emíra upozornil, odcestoval do Londýna.

Vládce Kataru do Česka přiletěl v úterý, ve středu jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem a odpoledne s premiérem Petrem Fialou (ODS). Setkání se zúčastnilo i několik ministrů. Čeští politici s emírem jednali především o ekonomických otázkách. Mluvili o případných dodávkách zemního plynu do ČR. Emír měl v Česku zůstat do dneška a využít své návštěvy Prahy k setkání s účastníky summitu.

Podle Jindráka si původně katarská delegace myslela, že emír bude přizván k části programu summitu, což ale Brusel neodsouhlasil. Ředitel hradní diplomacie odmítl, že by se emír "urazil". Zdůraznil, že bilaterální schůzka se Zemanem se uskutečnila v přátelské atmosféře a označil ji za skvělou. "Emír nechtěl dále v Praze zůstávat, protože mu bylo Bruselem přes úřad vlády definitivně potvrzeno, že nemůže být řádnou součástí dnešního summitu," poznamenal Jindrák.

Vyhodnotil si tak podle něj, že je pro něj efektivnější, aby se s jednotlivými státníky sešel individuálně při jiné příležitosti. Jindrák zdůraznil, že o účasti nerozhodovala česká strana, protože organizátorem summitu je předseda Evropské rady Charles Michel.

Dnešního neformálního zasedání Evropského politického společenství se na Pražském hradě zúčastní přes čtyři desítky státníků z celé Evropy. Pozvánku vedle států EU dostalo 17 dalších zemí včetně Británie, Ukrajiny či Turecka. V pátek pak na historicky první schůzku lídrů Evropy v tomto formátu naváže neformální summit EU.