Katar bude při debutu v F1 dějištěm další bitvy Verstappena s Hamiltonem

Losail (Katar) - Premiérová Velká cena Kataru formule 1 bude o víkendu dějištěm gradující bitvy o mistrovský titul mezi Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Nizozemský jezdec Red Bullu má tři závody před koncem sezony náskok 14 bodů, jeho rival a úřadující šampion z Mercedesu ale disponuje po posledním podniku v Brazílii, v němž vyměnil motor, rychlejším vozem. Na pouštním okruhu Losail, který hostí také motocyklový silniční šampionát, se oba při západu slunce utkajjí o post historicky prvního vítěze závodu F1 na této trati.

"V Brazílii jsem zajel možná svůj nejtěžší a nejlepší závod v kariéře. Rád bych v tom pokračoval,“ řekl Hamilton po strhující bitvě v Sao Paulu. Startoval tam nejprve po diskvalifikaci jako poslední do sobotního sprintu a po další penalizaci kvůli výměně spalovacího motoru zahájil závod až desátý. S novou pohonnou jednotkou ale byl Brit nezastavitelný a vyhrál s více než desetisekundovým náskokem před Verstappenem.

Právě jeho rychlost protivníky z Red Bullu ohromila. Podle konzultanta Helmuta Marka může mít nyní výhodu 20 koní navíc. "Uvidíme, jak to dopadne v Dauhá, ale pokud si Mercedes dokáže udržet takový výkon motoru až do posledního závodu, nevypadá to pro nás moc dobře. Mercedes vždy říká, že se jim motor po dvou nebo třech závodech hodně opotřebovává, ale tou dobou už může být rozhodnuto," řekl Marko pro Sky Sports.

Atmosféra mezi oběma týmy ještě zhoustla po vzájemných protestech a i v Kataru by to nemělo být jiné. Mercedes totiž podal na Verstappena stížnost kvůli obrannému manévru z Brazílie, při němž vyvezl Hamiltona mimo trať. Komisaři by měli incident řešit dnes odpoledne.

"Letošní rok vidíme bitvu titánů. Závod v Brazílii přinesl další zvrat ve strhujícím příběhu. Mercedes měl sice v Sao Paulu navrch, příště to ale může být zase Red Bull. Nikdo neví, co se může stát dál," citovala agentura Reuters šéfa formule 1 Rosse Brawna.

Hamilton útočí na osmý titul v kariéře, kterým by definitivně překonal legendárního Michaela Schumachera a stal by se nejúspěšnějším pilotem historie F1. Verstappen cílí na první primát.

"Fakt, že se o vítězi rozhodne v posledních třech závodech sezony, nám dodává ještě větší motivaci než kdy jindy. Soustředíme se na to, abychom naši energii směřovali co nejefektivněji," prohlásil šéf Mercedesu Toto Wolff, jehož tým vede v Poháru konstruktérů o 11 bodů před Red Bullem.

Velká cena Kataru, která začne za denního světla a skončí za tmy, bude pro aktéry velkou neznámou. Závod získal místo v kalendáři jako náhrada za zrušenou GP Austrálie, od roku 2023 ale už bude díky desetiletému kontraktu pravidelnou součástí F1. Na trati dlouhé 5380 metrů se pojede 57 kol a jde o velmi rychlý okruh s plynulými zatáčkami a dlouhou, jednokilometrovou cílovou rovinkou.

"Myslím, že jsem byl v Kataru jen jednou na předávání cen, takže se těším, až se tam vrátím. Snad se nám zde podaří předvést dobrý výkon. Když ale vidím závody MotoGP, vypadá to vždy skvěle," dodal Verstappen, jehož týmový kolega Sergio Pérez zde byl v roce 2009 druhý v rámci závodu asijské série GP2.

Program Velké ceny Kataru začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 15:00 SEČ kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později. Po Kataru budou následovat ještě premiérová Velká cena Saudské Arábie a závěrečná Grand Prix Abú Zabí.