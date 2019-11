Katalánsko čekají i den před volbami manifestace separatistů

Barcelona - Katalánští separatisté pořádají i dnes, jen den před španělskými parlamentními volbami, demonstrace. Konat se mají po celém tomto autonomním regionu na severovýchodě Španělska až do pozdních večerních hodin. Organizuje je hnutí Demokratické cunami, které vyzvalo i k tomu, aby manifestace byly pokojné a nenásilné.

Protestní separatistické sdružení Demokratické cunami chce i dnešními akcemi protestovat proti vysokým trestům vězení, které v polovině října udělil španělský nejvyšší soud devíti katalánským politikům za neústavní referendum o nezávislosti z roku 2017. Cílem dnešní akce je také vyzkoušet svolávání demonstrantů v několika stovkách obcí regionu prostřednictvím nejnovější verze aplikace pro mobilní telefony. Má jít o test pro další protesty, které už sdružení vyhlásilo na 11. až 13. listopadu.

Katalánský deník El Periódico v pátek s odvoláním na policejní zdroje napsal, že policie očekává v sobotu v ulicích Katalánska hodně lidí, ale nepředpokládá násilnosti. Hnutí Demokratické cunami samo vyzvalo k pokojné formě protestu. Napětí by ale mohla vyvolat cyklojízda k věznici v Lledoners, kde je za mřížemi několik z odsouzených katalánských politiků.

Deník El Periódico také uvedl, že policie vidí jako nepravděpodobné, že by separatisté obsadili vpředvečer voleb místnosti pro hlasování. Manifestace ale budou zřejmě trvat až do pozdních nočních hodin. Organizátoři totiž vyzvali, aby si lidé vzali s sebou "kabáty, spacáky, stany, náhradní baterie do mobilních telefonů, jídlo a neústupnou, ale nenásilnou náladu".