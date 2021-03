Kaspersky: Češi loni vynikali v neochotě platit výkupné hackerům

Praha - Češi v porovnání se světem vynikají v neochotě platit výkupné po napadení vyděračskými programy, tzv. ransomwarem. Loni zaplatili pouze v šesti procentech případů, zatímco celosvětově zaplatilo 56 procent napadených. Ani zaplacení výkupného přitom v 17 procentech případů nezaručilo přístup k zablokovaným datům. Vyplývá to z globálního průzkumu antivirové firmy Kaspersky mezi 15.000 respondenty.

Procento obětí, které v loňském roce zaplatily výkupné za obnovení přístupu k zašifrovaným datům, bylo nejvyšší ve věkové skupině 35 až 44 let, kde zaplatily dvě třetiny napadených. Podobně ochotné byly i oběti ve věku 16 až 24 let, které zaplatily v 52 procentech případů. Naopak mezi uživateli staršími 55 let připustilo platbu výkupného pouze 11 procent respondentů.

Bez ohledu na to, zda oběť zaplatila, či nikoli, pouze v 29 procentech případů se po útoku ransomwarem podařilo obnovit všechny zašifrované soubory. Polovina napadených nadobro přišla alespoň o část souborů a 32 procent zaznamenalo ztrátu podstatného množství dat. V České republice přišlo o většinu dat 40 procent napadených. O všechna data přišlo 12 procent českých obětí, což je o jeden procentní bod méně proti zbytku světa.

"Za posledních 12 měsíců jsme zaznamenali významný růst počtu uživatelů, kteří jsou ochotni zaplatit výkupné za obnovení přístupu ke svým datům. Platba útočníkům ale automaticky nezaručuje, že se ke svým datům skutečně dostanete, a pouze ponouká kybernetické zločince, aby pokračovali v trestné činnosti. Proto vždy radíme, aby uživatelé napadení ransomwarem neplatili, protože těmito platbami pouze podporují celý tento vyděračský systém," uvedla vedoucí marketingu produktů pro domácnosti firmy Kaspersky Marina Titova.

Uživatelé by podle odborníků měli pravidelně zálohovat data a investovat do kvalitní ochrany a zabezpečení zařízení. Díky tomu klesne počet úspěšných útoků a také zájem zločinců o využívání ransomwaru.