Kašpárek z Národní rady pro duševní zdraví: Dětská psychiatrie dosáhla stropu

Praha - Data o kapacitách dětské psychiatrie podle Tomáše Kašpárka z Národní rady pro duševní zdraví ukazují, že dosáhla svého limitního stropu. S udržením funkčnosti péče proto pomáhají lékaři pro dospělé, kteří ošetřují významnou část pacientů v ambulancích i na lůžkách. Kašpárek to řekl na dotaz ČTK na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. V roce 2021, ze kterého pocházejí poslední publikovaná data Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), se ambulantně léčilo přes 58.600 mladých do 20 let. Lůžek dětské a dorostové psychiatrie bylo 431, hospitalizací bylo přes 2600.

"Data interpretuji tak, že se dosáhlo stropu dětské psychiatrie a my neuvidíme víc ošetřených dětí na dětských psychiatrických zařízeních," vysvětlil Kašpárek. Jako řešení krize pomáhají lékaři pro dospělé. "Významnou část adolescentů ošetřují psychiatři pro dospělé, a to jak ambulantní, tak se to děje i na akutních lůžkách," dodal. Pokud by se do péče o mladistvé nezapojovali, byla by péče podle něj na "úplně katastrofální úrovni".

Problémem je zejména nedostatek kvalifikovaných dětských a dorostových psychiatrů. Podle předsedkyně Psychiatrické společnosti Jana Evangelisty Purkyně Simony Papežové se o problému roky vědělo, ale ministerstvo ho neřešilo. Dlouhodobě byla pedopsychiatrie nástavbovým oborem, který měli lékaři dostudovaný třeba až ve 40 letech. Od roku 2015 je samostatným specializačním oborem, který mohou studovat psychiatři nebo pediatři.

Ministerstvo vypisuje na lékařské obory, které chce podpořit, takzvaná rezidenční místa. Na nich se mohou vzdělávat mladí lékaři a úřad zdravotnickým zařízením finančně přispívá. V roce 2021 bylo podpořeno pět takových míst, letos podle Válka dvojnásobek.

Ministr chce navyšovat i kapacity akutních lůžek. "Já bych rád, abychom z těch 888 milionů korun na akutní lůžka postavili alespoň 100 nových lůžek, ideálně pro děti," řekl dnes novinářům. V současné době jsou podle informací na webu Asociace dětské a dorostové psychiatrie v Česku tři samostatné dětské psychiatrické nemocnice se 190 lůžky, které sídlí v Opařanech, Lounech a Velké Bíteši. Dětská oddělení mají také léčebny v Dobřanech, Praze-Bohnicích, Havlíčkově Brodě, Kroměříži, Šternberku a Opavě. Z nemocnic akutní péče mají dětská psychiatrická oddělení Thomayerova nemocnice v Praze a Krajská nemocnice v Liberci.

Ministerstvo podle Válka řeší nevyhovující podmínky v dětské psychiatrické nemocnici v Lounech, které si ministerstvo pronajímá. "Prostory jsou obtížně rekonstruovatelné. (...) Pokud se nedohodneme s pronajímateli, tak musím hledat jinou variantu a postavit to někde jinde," dodal.

Počet ambulantně léčených do 20 let s psychiatrickými diagnózami za poslední desetiletí vzrostl o více než pětinu. Přibylo o 44 procent akutních hospitalizací, o zhruba 13 procent méně bylo dlouhodobě hospitalizovaných. Nejčastěji se mladí v roce 2021 ambulantně léčili s poruchami psychického vývoje, poruchami chování a emocí s obvyklým nástupem v dospívání (33.370) nebo neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami, tedy fyzickými příznaky bez zjevné tělesné příčiny (10.820). Z těchto důvodů byly i nejčastější akutní či dlouhodobé hospitalizace.

Psychiatrie - léčení pacienti do 19 let:

Rok Ambulantních pacientů Akutní hospitalizace Dlouhodobé hospitalizace 2021 58.615 3201 2631 2020 55.015 2574 2333 2019 59.566 2935 2947 2018 58.351 2611 2989 2017 56.601 2417 2980 2016 53.384 2258 3075 2015 49.889 2250 2922 2014 47.788 2273 2977 2013 46.548 2055 2831 2012 44.596 2139 2889 2011 43.672 2097 3038 změna 2011/2021 + 14.493 (+34,2 %) + 1104 (+ 44,1 %) - 407 ( -13,4 %)

zdroj: ročenka ÚZIS