Zlín - Hokejisté Litvínova vyhráli ve 41. extraligovém kole důležitý zápas o pozici v první desítce na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Berani prohráli počtvrté za sebou a devět z posledních dvanácti duelů, ačkoliv skórovali jako první. V rozstřelu rozhodl útočník Lukáš Kašpar.

Jedenáctý Zlín tak na desátý Litvínov ztrácí už čtyři body. "Věděli jsme, že musíme vyhrát, ale nevyhráli jsme. Nechali jsme na ledě všechno, bylo to bojovné utkání, měli jsme možnost strhnout vítězství na naši stranu, ale nepovedlo se," litoval zlínský útočník Tomáš Fořt.

V úvodu začali lépe hosté, ovšem vedení z toho nevytěžili. Samostatným únikem pohrdl Petružálek, Hübl zase pálil jen do tyče Kašíkovy branky. Až ke konci třetiny se osmělili i Berani, ani Janus ale nekapituloval.

Velmi opatrný a čistý zápas pokračoval za bezbrankového stavu až do 24. minuty, kdy Zlín, jehož útočník Okál si odpykával poslední díl z třízápasového disciplinárního trestu za faul na olomouckého útočníka Koloucha, dokázal otevřít skóre. Na hraně ofsajdu převzal kotouč Ondráček a puk přes Kuldu dostal až do prázdné branky skórující Sedláček.

Následně si však Severočeši šli za vyrovnáním, herně měli navrch, šance na skórování však chyběly. A tak se jim Kašíka podařilo překonat až v momentě, kdy to nebylo úplně v plánu - při vlastním oslabení. Nahození Trončinského od modré čáry skončilo až v síti.

"Stává se to i v lepších týmech, ale dneska to přišlo v nejméně vhodný moment. Bylo to frustrující, ale věděli jsme, že nás to nesmí zlomit, to by bylo po zápase," doplnil Fořt.

První přesilovku si Verva zahrála na začátku třetí třetiny, vysokou hůl Fryšary ale nepotrestala. Hosté hráli nadále v mírné převaze, důležitost utkání však byla znát, šancí bylo minimum. Za zmínku stál pokus Kašpara, který se snažil dostat puk do sítě o Kašíka, jenže skóre 1:1 se neměnilo.

Čtyři minuty před koncem mohl překlopit vedení na stranu Beranů Ondráček, v dobré pozici však ještě zbytečně nahrával. Vyhrocený závěr přinesl Zlínu ještě jednu přesilovou hru, kromě 18 sekund se však celá přenesla do prodloužení. Ani v nastaveném čase se o vítězi nerozhodlo.

V nájezdech pak získali bod navrch hosté, když proměnili všechny tři své pokusy: Kašíka prostřelili Kašpar, Mikúš a Hübl. Zlínští střelci naproti tomu ze tří pokusů ani jednou Januse nepřekonali.

"Věděli jsme, jak těžké utkání nás na žhavém zlínském ledě čeká. Říkali jsme si, že můžeme uspět jen v případě, že se vyvarujeme oslabení, budeme makat a hrát trpělivě. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, ale dokázali jsme zvítězit. Jsme šťastní," prohlásil asistent trenéra Litvínova Radim Skuhrovec.

Hlasy trenérů po utkání:

Robert Svoboda (Zlín): "Na zápase byla znát jeho tíha. Nervózní byly oba týmy. My jsme měli v první třetině nějaký tlak, ale nic významného. Poté jsme dali gól, vypadalo to, že to může být dobré, ale paradoxně jsme inkasovali při vlastní přesilovce. Duel byl nervózní až do konce, nicméně hráče musíme pochválit za bojovnost a snahu, nic nevzdali. Neproměnili jsme přesilovku čtyři na tři v prodloužení, v nájezdech byl soupeř lepší."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Věděli jsme, jak těžké utkání nás na žhavém zlínském ledě čeká. Říkali jsme si, že můžeme uspět jen v případě, že se vyvarujeme oslabení, budeme makat a hrát trpělivě. Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, ale dokázali jsme zvítězit. Jsme šťastní."

PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 24. P. Sedláček (E. Kulda, J. Ondráček) - 36. Trončinský (J. Mikúš, Kašpar), rozhodující sam. nájezd Kašpar. Rozhodčí: Jeřábek, Pražák - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 4002.

Sestavy:

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Řezníček, Žižka, M. Zbořil, Valenta, Ferenc - J. Ondráček, Fořt, Kubiš - Honejsek, Fryšara, Herman - Šlahař, P. Sedláček, E. Kulda - Kanko, Popelka, Werbik. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.

Litvínov: Janus - Trončinský, Ščotka, Graborenko, Šesták, Hunkes, Baránek, L. Doudera - J. Petružálek, J. Mikúš, Kašpar - Jurčík, V. Hübl, Válek - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jícha, Havelka, Helt. Trenéři: Razým a Skuhrovec.