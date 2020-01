Kašpar po předčasném konci v Litvínově posílil Mladou Boleslav

Mladá Boleslav - Hokejový útočník Lukáš Kašpar posílil čtvrtý celek extraligové tabulky Mladou Boleslav. Se čtyřiatřicetiletým mistrem světa z roku 2010 z Německa ukončil v minulém týdnu předčasně smlouvu předposlední Litvínov, dnes získal Bruslařský klub Kašpara na přestup.

"Jsme rádi, že jsme se s Lukášem domluvili na působení v našem klubu. Do závěru sezony jsme potřebovali přivést někoho ostříleného. Hodně se snažíme sázet na mládí, ale dobře víme, že play off často rozhodují spíš právě ty zkušenosti," řekl webu Mladé Boleslavi asistent sportovního ředitele Václav Nedorost.

Kašpar se do mateřského Litvínova vrátil v listopadu 2018 z Komety Brno. V této sezoně si ve 34 zápasech připsal 17 bodů za osm branek a devět asistencí. Nyní si vyzkouší třetí extraligové angažmá, v domácí nejvyšší soutěži má na kontě 134 utkání a 60 bodů (28+32).

"Lukáš by nám měl pomoct v přesilovkách, ale třeba taky v nájezdech - v obojím nám pořád něco schází," dodal Nedorost. Kašpar předvedl své umění v nájezdech i při tažení za zlatem na MS před deseti lety v Kolíně nad Rýnem.

V zámoří strávil více než pět let. V sezoně 2004/05 odešel do celku Ottawa 67's do juniorské OHL, v NHL sehrál 16 utkání za San Jose, které jej v roce 2004 draftovalo v prvním kole na 22. pozici. Připsal si v nich čtyři body. Jinak nastupoval na farmách v AHL v Clevelandu, Worcesteru a Adirondacku.

V roce 2009 se vrátil do Evropy a strávil ročník v Kärpätu Oulu. Pak odešel do Barysu Astana a v KHL odehrál dalších osm sezon za Doněck, Chanty-Mansijsk a Dynamo Moskva. V KHL má 402 startů a 261 bodů (108+153). Sezonu 2014/15 dohrál v Karpätu, s nímž ve finské lize získal titul.

V české reprezentaci odehrál Kašpar 92 zápasů a vstřelil 21 branek. Vedle triumfu z Německa má i bronz ze šampionátu ve Stockholmu a Helsinkách z roku 2012.