Brno - Brankář Libor Kašík zamířil po ukončení angažmá v Chabarovsku z Kontinentální ligy zpátky do extraligy. Smlouvu podepsal s obhájcem titulu Kometou Brno, jehož branku dosud hájili Karel Vejmelka a Marek Langhamer. Klub oznámil Kašíkův příchod na webu.

"Byla to nejlepší nabídka po hokejové stránce. Kometa je dvě sezony po sobě nejlepší tým v České republice a taková nabídka do tak silného klubu se neodmítá," prohlásil Kašík.

Šestadvacetiletý gólman zamířil do klubu z Dálného východu po minulé sezoně z rodného Zlína. Za Chabarovsk odchytal v KHL v osmi zápasech 425 minut, měl průměr 4,37 obdržené branky na utkání a úspěšnost zákroků 86,6 procenta. Přednost před ním dostával Jevgenij Alikin a před pár dny se obě strany dohodly na rozvázání kontraktu.

"V Chabarovsku chtěli udělat změny na pozici gólmanů, se mnou už nepočítali, neměli o mě zájem, který byl před sezonou. Vypadá to tak, že udělají větší změny v kádru," uvedl Kašík.

S možností zahraničního angažmá se ale neloučí natrvalo. "Chtěl jsem zkusit něco nového, bohužel to nevyšlo. Není však všem dnům konec. Když člověk bude bojovat, makat, může se klidně za pár let zase vrátit a zkusit si tu ligu znovu. To bych ale předbíhal," podotkl Kašík. "Teď jsem v Brně, těším se na led a chci podávat skvělé výkony. Chci si zase sáhnout na puk a stát v bráně. Jsem rád, když chytám," doplnil Kašík.

V české extralize chytal Kašík dosud jen za Zlín. Za sebou má 233 zápasů s průměrem 2,43 obdržené branky, úspěšností zákroků 91,92 procenta a udržel 17 čistých kont. "Zlín mám v srdci. Hrál jsem tam, vyrůstal, ale teď jsem v Kometě, kde na mne čeká nová životní výzva," prohlásil Kašík.