Kaše vstřelil první gól v NHL před zraky bratra i rodičů

New York - Útočník David Kaše předčil v sourozeneckém souboji Ondřeje a premiérovou trefou v NHL pomohl Philadelphii k výhře 4:1 nad Anaheimem. Za Flyers skóroval i Jakub Voráček. Tomáš Hertl vstřelil obě branky San Jose, které doma podlehlo Arizoně 2:3. Tomáš Nosek přispěl gólem k vítězství Vegas 3:2 nad Minnesotou. Carolina porazila Winnipeg 6:3 i díky třiceti zákrokům Petra Mrázka.

Kaše, druhá hvězda zápasu, se prosadil ve čtvrtém startu v NHL, když tečí zvýšil ve 25. minutě na 2:0. Na druhé straně byl velmi aktivní i jeho bratr Ondřej, ale neujala se žádná z jeho šesti střel. Jejich první vzájemný zápas v soutěži viděli na živo i jejich rodiče. Máma Kamila měla na sobě dres Philadelphie, táta Robert si oblékl dres Anaheimu.

Anaheim snížil v závěru druhé třetiny, ale Philadelphii uklidnil ve 45. minutě Voráček gólem na 3:1. Kladenský odchovanec získal ve středním pásmu puk a přečíslení dva na jednoho vyřešil přesnou střelou z pravého kruhu. Výhru stvrdil osm sekund před koncem Sean Couturier trefou při power play.

Hertl skóroval ve třetím utkání v řadě a svými góly vyrovnával na 1:1 a 2:2. Obě branky vstřelil podobným způsobem - zajel s pukem do útočného pásma a z pravého kruhu se trefil do vzdálenějšího růžku. Zápas rozhodl v 58. minutě Oliver Ekman-Larsson. U vítězné trefy asistoval Taylor Hall, který za Arizonu odehrál první utkání od výměny z New Jersey.

San Jose dohrávalo po faulu na Hertla posledních 46 sekund v šesti proti třem, ale nevytvořilo si vážnější šanci. Hertl, který byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu, má na kontě v této sezoně 14 gólů. Z českých hráčů je lepší jen Jakub Vrána (15) a David Pastrňák (28), který si v úterý připsal jednu přihrávku při prohře Bostonu 3:4 v prodloužení s Los Angeles.

Nosek zvýšil ve 47. minutě na 3:1 krásnou střelou z levého kruhu do vzdálenějšího růžku a stejně jako Kaše si připsal vítězný gól. Pardubický rodák, který v předchozích třinácti utkáních zaznamenal jen jednu přihrávku, vstřelil v NHL branku po měsíci.

NHL:

Boston - Los Angeles 3:4 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 20. Heinen (Pastrňák), 31. Bergeron, 42. Carlo - 3. Lizotte, 23. Kempe, 58. Roy, 64. Kopitar. Střely na branku: 40:27. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Kopitar (Los Angeles), 2. Heinen, 3. Bergeron (oba Boston).

Toronto - Buffalo 5:3 (1:0, 2:0, 2:3)

Branky: 25. a 38. Matthews, 3. F. Gauthier, 45. Timašov, 58. I. Michejev - 42. Dahlin, 47. Eichel, 55. Okposo. Střely na branku: 33:30. Diváci: 19.365. Hvězdy zápasu: 1. Matthews (Toronto), 2. Eichel (Buffalo), 3. Barrie (Toronto).

Tampa Bay - Ottawa 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 8. Kučerov, 18. Paquette, 24. B. Point, 65. Cirelli - 12. Borowiecki, 25. C. Brown, 36. Duclair. Střely na branku: 40:28. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Cirelli, 2. Paquette (oba Tampa Bay), 3. Duclair (Ottawa).

NY Islanders - Nashville 3:8 (0:1, 3:4, 0:3)

Branky: 23. B. Nelson, 25. Brassard, 29. Cizikas - 5. a 31. C. Smith, 29. F. Forsberg, 39. Bonino, 40. Grimaldi, 49. Järnkrok, 52. Josi, 55. R. Johansen. Střely na branku: 30:24. Diváci: 12.114. Hvězdy zápasu: 1. C. Smith, 2. Järnkrok, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Philadelphia - Anaheim 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 21. Giroux, 25. D. Kaše, 45. Voráček, 60. Couturier - 37. Rakell. Střely na branku: 31:41. Diváci: 18.449. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. D. Kaše, 3. Giroux (všichni Philadelphia).

Detroit - Columbus 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 6. a 18. Erne, 22. Bertuzzi (Hronek) - 12. Atkinson, 13. Bjorkstrand, 27. Stenlund, 42. Dubois, 60. Nyquist. Střely na branku: 21:39. Diváci: 17.639. Hvězdy zápasu: 1. S. Jones, 2. Dubois (oba Columbus), 3. Erne (Detroit).

Winnipeg - Carolina 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Branky: 20. Roslovic, 33. Laine, 53. Scheifele - 29. a 37. Aho, 39. a 44. J. Staal, 19. Wallmark, 34. A. Svečnikov. Střely na branku: 33:28. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval tři branky z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 90,91 procenta. Diváci: 15.325. Hvězdy zápasu: 1. Aho, 2. J. Staal, 3. Niederreiter (všichni Carolina).

Calgary - Pittsburgh 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Branky: 17. J. Gaudreau - 33. Marino, 34. Rust, 59. Malkin, 59. Letang. Střely na branku: 34:33. Diváci: 18.412. Hvězdy zápasu: 1. Jarry (Pittsburgh), 2. Talbot (Calgary), 3. Malkin (Pittsburgh).

Vegas - Minnesota 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky: 32. Stephenson, 40. Theodore, 47. Nosek - 20. Zuccarello, 59. Parise. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.220. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Mark Stone, 3. Theodore (všichni Vegas).

Vancouver - Montreal 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 19. Gaudette - 29. Cousins, 42. Tatar, 44. S. Weber. Střely na branku: 39:30. Diváci: 18.788. Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Gaudette (Vancouver), 3. S. Weber (Montreal).

San Jose - Arizona 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 18. a 34. Hertl - 5. Söderberg, 30. Stepan, 58. Ekman-Larsson. Střely na branku: 28:19. Diváci: 16.076. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Arizona), 2. Hertl (San Jose), 3. Hall (Arizona).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 35 21 7 7 118:90 49 2. Buffalo 35 16 7 12 110:108 39 3. Montreal 34 16 6 12 108:108 38 4. Toronto 35 17 4 14 115:112 38 5. Tampa Bay 32 17 3 12 114:103 37 6. Florida 33 16 5 12 115:109 37 7. Ottawa 35 14 3 18 94:113 31 8. Detroit 36 9 3 24 79:141 21

Metropolitní divize:

1. Washington 35 24 5 6 125:100 53 2. NY Islanders 32 22 2 8 95:80 46 3. Carolina 34 21 2 11 113:89 44 4. Pittsburgh 34 20 4 10 114:90 44 5. Philadelphia 34 18 5 11 105:100 41 6. NY Rangers 33 16 4 13 105:106 36 7. Columbus 34 14 6 14 87:101 34 8. New Jersey 32 10 5 17 77:115 25

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 35 21 6 8 107:95 48 2. Colorado 33 21 3 9 119:91 45 3. Winnipeg 34 20 2 12 104:97 42 4. Dallas 35 19 4 12 91:82 42 5. Nashville 33 16 5 12 115:106 37 6. Minnesota 35 16 5 14 107:115 37 7. Chicago 34 13 6 15 94:110 32

Pacifická divize:

1. Arizona 36 20 4 12 100:86 44 2. Vegas 37 19 5 13 112:105 43 3. Edmonton 36 19 4 13 108:110 42 4. Calgary 36 18 4 14 96:108 40 5. Vancouver 35 16 4 15 111:108 36 6. San Jose 36 16 2 18 98:125 34 7. Los Angeles 36 15 3 18 94:114 33 8. Anaheim 34 14 4 16 88:101 32

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 36 59 (20+39) 2. Draisaitl (Edmonton) 36 57 (21+36) 3. MacKinnon (Colorado) 33 51 (20+31) 4. Marchand (Boston) 35 51 (18+33) 5. Eichel (Buffalo) 35 50 (24+26) 6. Pastrňák (Boston) 35 49 (28+21) 7. J. Carlson (Washington) 35 45 (12+33) 8. Panarin (NY Rangers) 33 43 (20+23) 9. Huberdeau (Florida) 33 41 (11+30) 10. P. Kane (Chicago) 34 40 (18+22) 37. Vrána (Washington) 35 29 (15+14) 41. Hertl (San Jose) 32 28 (14+14) 103. Krejčí (Boston) 29 23 (7+16) 106. Voráček (Philadelphia) 34 23 (7+16) 163. Hronek (Detroit) 34 19 (7+12) 198. Palát (Tampa Bay) 32 16 (9+7)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 28 branek, 2. Eichel (Buffalo) 24, 3. Matthews (Toronto), Ovečkin (Washington), Draisaitl (Edmonton) všichni 21, 6. MacKinnon (Colorado), Panarin (NY Rangers), Aho (Carolina), McDavid (Edmonton) všichni 20, 10. Duclair (Ottawa) 19, ...16. Vrána (Washington) 15, 20. Hertl (San Jose) 14, 97. Palát (Tampa Bay) 9.