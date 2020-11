Kaše rozhodl o výhře Karlových Varů v Litvínově 2:1

Litvínov - Hokejisté Litvínova podlehli v 18. kole extraligy týmu Karlových Varů 1:2 a ani v pátém domácím utkání v sezoně nebodovali. Připsali si tak celkově už šestou prohru ze sedmi duelů v ročníku. Energie zvládla i třetí vystoupení venku s plným bodovým ziskem a svou první brankou v karlovarském dresu v soutěžním utkání se o to postaral ve 48. minutě útočník David Kaše, dočasná posila z Philadelphie.

Do sestavy Litvínova se vrátil útočník František Lukeš a naopak z ní vypadl Kanaďan Samson Mahbod. Energie se musela v ofenzívě obejít bez Jakuba Lauka a nenastoupil ani Tomáš Vildumetz, do hry se dostali Jan Hladonik a debut v extralize si odbyl jednatřicetiletý Martin Kadlec zapůjčený z prvoligového Sokolova.

Hned v úvodu mohl otevřít skóre Kadlec, ale v úniku ztroskotal na Godlovi. Za Litvínov zahrozil Zygmunt a velkou možnost měl po Jarůškově akci Zdráhal, ale minul odkrytou branku. V čase 6:29 už změnil bezbrankový stav Hanzl, který se prosadil z dorážky po Ščotkově střele odražené od zadního mantinelu.

Domácí se ubránili při Havelkově vyloučení, ale ve 13. minutě už Karlovarští vyrovnali. Po Kašeho přihrávce se z pozice mezi kruhy trefil nejlepší střelec Energie Flek, který si připsal šestý gól v sezoně. Otočit stav mohl o dvě minuty později Kaše. Strážce hostující branky Novotný si poradil s Myšákovým pokusem.

Hned po pauze zahrozil litvínovský Helt. Severočeši se ubránili při dvou vyloučeních za příliš mnoho hráčů na ledě a po faulu Hübla, který zmařil Redlichovu šanci. Energie přestála oslabení po Kadlecově faulu a ve 33. minutě mohla otočit stav, jenže Flek v úniku na Godlu blafákem do bekhendu nevyzrál.

Na přelomu druhé a třetí části Litvínov odolal při Heltově pobytu na trestné lavici. Ve 45. minutě se přes Myšáka dostal opět sám před Godlu Flek, ale litvínovský gólman jeho forhendové zakončení zlikvidoval. V čase 47:59 se radovali Západočeši. Kaše se po průniku od levého mantinelu dostal před Godlu, blafákem do bekhendu dosáhl první branky v sezoně a v šesti duelech si polepšil na šest bodů.

Verva nedokázala odpovědět při Mikúšově trestu a stav se nezměnil ani v závěrečné power play, v jejímž závěru si domácí vytvořili tlak.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Zápas se hodnotí těžko, protože nemáme žádné body a prohráli jsme. Měli jsme dost velký problém s jejich rychlými útočníky. Věděli jsme, že je to brejkové mužstvo, ale i přesto jsme je pouštěli do brejkových situaci. Dlouho jsme byli blízko k nějakému bodovému zápisu, měli jsme i nějaké šance, ale musíme při nich být daleko důraznější. Prohra mrzí, protože body z venku jsou dobré, jen když to potvrdíme doma. Látal doléčuje zranění, Sam Mahbod s Petrym (Jakubem Petružálkem) trénují a v případě potřeby je vytáhneme zpět. Je to samozřejmě signál do mužstva. Máme v mužstvu rozdílové hráče, kteří momentálně rozdíloví nejsou. Očekáváme od nich nějaké věci a samozřejmě nad nimi nelámeme hůl."

Martin Pešout (Karlovy Vary): "Myslím si, že jsme dokázali využít toho, že jsme v pátek nehráli a domácí měli v nohou těžké utkání v Plzni. Měli jsme lepší pohyb a víc šancí, ale díky Godlovi byl zápas až do konce vyrovnaný. Museli jsme se strachovat do poslední chvíle o výsledek a je zarážející, že jsme jeli asi čtyřikrát nebo pětkrát sami na bránu a nedokázali jsme z toho vstřelit branku."

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. M. Hanzl (Ščotka, P. Zdráhal) - 13. Flek (D. Kaše), 48. D. Kaše (Hladonik, Flek). Rozhodčí: Kika, Kubičík - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Gerhát, Válek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

Karlovy Vary: F. Novotný - M. Rohan, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Hladonik - M. Kadlec, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.