Kaše mění poprvé v NHL dres, z Anaheimu ho získal Boston

Boston/Anaheim (USA) - Hokejový útočník Ondřej Kaše se v NHL stal novou posilou Bostonu. Bruins, mezi jejichž hlavní ofenzivní hvězdy patří David Pastrňák a David Krejčí, ho získali z Anaheimu za útočníka Davida Backese, obránce Axela Anderssona a volbu v 1. kole letošního draftu. Kluby informovaly o výměně na svých webech.

Čtyřiadvacetiletý kadaňský rodák Kaše působil dosud v nejlepší lize světa v dresu Ducks. Kalifornský celek si ho vybral v draftu 2014 z až 205. pozice. Kaše si ale postupně vydobyl silnou pozici v mužstvu.

Poprvé naskočil do NHL během sezony 2016/17, od té doby nastoupil v základní části ke 198 utkáním a připsal si 96 bodů za 43 gólů a 53 nahrávek. Za 13 startů v play off stihl dva góly.

V této sezoně odehrál 49 utkání s bilancí 23 bodů (7+16), což ho řadilo na šesté místo týmové produktivity. Zatímco Ducks to mají v Západní konferenci do play off hodně daleko a za sebou mají pouze Los Angeles, Bruins jsou aktuálně nejlepším týmem ligy.

Pětatřicetiletý Backes odehrál v tomto ročníku jen 16 duelů a připsal si v nich gól a dvě nahrávky. Ostřílený veterán podepsal s Bruins v létě 2016 lukrativní pětiletý kontrakt na 30 milionů dolarů. Boston bude dál pokrývat čtvrtinu jeho platu.

Backes má v dlouhodobé fázi NHL odehráno už 944 utkání a nastřádal v nich 554 bodů (245+309). Ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup má na kontě 82 startů a 39 bodů (17+22).

Dvacetiletý Andersson odehrál v této sezoně 41 zápasů za Moncton Wildcats v juniorské QMJHL. Švédský zadák v nich zaznamenal 22 bodů díky dvěma gólům a 20 přihrávkám. Na příležitost v NHL zatím čeká.