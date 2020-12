Kaše: Jsem moc rád za tuhle příležitost, snad se nám bude dařit

Moskva - Nelehké období koronavirové krize přineslo pro hokejového útočníka Davida Kašeho alespoň nějaká pozitiva. Díky úspěšnému působení v extraligovém týmu Karlových Varů, kam ho při odloženém startu sezony NHL zapůjčila Philadelphia, si řekl o pozvánku do reprezentace. Na turnaji Channel One Cup v Moskvě tak bude moct přidat další k dosavadním čtyřem startům.

Ty orámovaly jeho rok ve švédské Moře v sezoně 2017/18. "Když jsem byl ve Švédsku, tak to byl tehdy před sezonou můj první kontakt se seniorským nároďákem. Nejdříve zápasy se Slovenskem a po sezoně jsem si pak zahrál ve Francii proti domácím, to byl druhý kontakt. Pak jsem zamířil do zámoří. Jsem hrozně rád, že jsem dostal možnost v týmu zase být. Doufám, že se nám bude dařit," řekl dnes Kaše v on-line rozhovoru.

Se Západočechy se mu daří po stránce týmové i osobní. Za 18 zápasů si třiadvacetiletý kadaňský rodák připsal 16 bodů za pět gólů a 11 asistencí. A svého stylu hry se chce držet i na mezinárodní scéně. "Sám od sebe nic měnit nehodlám. Když jsem se právě tím stylem dostal až sem i všude jinde a trenérům se to líbí, tak si myslím, že by byla blbost to nějak měnit. Budeme hrát samozřejmě týmově jiný systém, ale to je tak všechno," konstatoval Kaše.

Kouč Filip Pešán mu svěřil roli prvního centra. Na křídlech bude mít Andreje Nestrašila a Dmitrije Jaškina, který je v dosavadním průběhu sezony nejlepším kanonýrem KHL. "Hrozně se na tu spolupráci těším. Dostal jsem šanci hrát prvního centra a budu mít vedle sebe takhle zkušené hráče z KHL. Doufám, že nám to bude klapat. Při tréninku mi přišlo, že to bylo dobré," pochvaloval si Kaše.

Jaškin má podle něj dobré předpoklady, aby v KHL střílel tolik gólů. "Je to hráč, který má čuch na to, aby si udělal prostor před bránou. Je to hodně silový hráč a má navíc parádní střelu. Je to takový buldok. Na hranici brankoviště je to jeho pozice, ale dokáže to tam pálit i z mezikruží, to je z mého pohledu jeho doména," uvedl Kaše.

Život v moskevské 'bublině' mu krátkodobě nevadí. "Když budou zápasy odpoledne, tak to bude úplně v pohodě, že nebudeme hrát večer a nebudeme tak čekat celé dny na hotelu. Ráno rychlé rozbruslení, oběd, lehký spánek a na zápas. Po něm pak regenerace. Myslím, že i kdybychom v té bublině nebyli, tak by kromě toho jednoho volného dne nebyl ani tak prostor chodit po památkách a podobně," přemítal Kaše.

V Rusku byl už několikrát, ale v ruské metropoli je poprvé. "Jsme tady však v bublině, takže tu znám zatím jen letiště, autobus a hotel. Kousek z Moskvy jsme viděli jen po cestě z letiště. Můžu říct, že mají město hezky vánočně vyzdobené," ocenil Kaše.

Na cestu ho povzbudil i starší bratr Ondřej, který má sice výrazně bohatší zkušenosti se zápasy v NHL, start v seniorské reprezentaci zatím ale na kontě nemá. "Přál mi hned, jakmile jsem se o nominaci dozvěděl. Říkal mi, ať si to užiju a pořádně se ukážu."

Působení v extralize mu hodně pomohlo. "Jsem strašně rád, že jsem mohl hrát, protože ta doba byla zlá a extraliga má podle mého výbornou úroveň. Jsem rád, že jsem mohl vůbec někde hrát a jsem za to vděčný i Varům. Je super, že se nám daří, hrajeme dobrý ofenzivní hokej, který mi svědčí a mohl jsem se i já ukázat, díky čemuž jsem dostal pozvánku sem na turnaj, který si chci užít," řekl Kaše.

Nejistotou příštích dnů na klubové úrovni, kterou způsobuje především fakt, že není dosud potvrzený start NHL, se netrápí. "Popravdě řečeno se tím teď moc nezaobírám. Soustředím se na to, co mám teď, takže teď mám v hlavě jen nároďák, který je určitě vrcholem dosavadní reprezentační kariéry. Protože proti týmům jako jsou Švédsko, Finsko a Rusko jsem si dosud v národním týmu nezahrál. I pro mě to bude nová zkušenost," uvedl Kaše.