Kaše gólem pomohl Torontu k výhře, Voráček má 11 asistencí v sezoně

New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše pomohl svým třetím gólem v sezoně NHL k výhře Toronta 2:1 v prodloužení nad Calgary. Za poražené Flames odchytal celý zápas Daniel Vladař. Asistence Jakuba Voráčka na vítězství Columbusu nad Washingtonem nestačila, Blue Jackets prohráli 3:4.

Kaše překonal výborně chytajícího Vladaře v 53. minutě a poslal zápas do prodloužení. V nastavení rozhodl o výhře Toronta Auston Matthews, jenž prostřelil českého brankáře ranou zápěstím. Vladař kryl 35 střel Maple Leafs a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Čtyřiadvacetiletý brankář, který přišel do Calgary z Bostonu, si po zápase vyčítal Matthewsovu branku. "Rád bych té střele čelil ještě jednou. Měl jsem ji chytit a udržet nás ve hře," řekl Vladař.

Toronto, jemuž schází zraněný brankář Petr Mrázek, vyhrálo sedmý z posledních osmi zápasů a posunulo se na čtvrtou příčku Východní konference. Calgary potřetí za sebou prohrálo a je na Západě páté.

Voráček se díky asistenci na druhý gól Blue Jackets posunul zpět do čela bodování českých hokejistů v NHL. S 11 nahrávkami je o bod lepší než David Pastrňák z Bostonu. Na první branku ve staronovém působišti český centr stále čeká.

První gól Washingtonu vstřelil Alexandr Ovečkin a s 742 brankami se na čtvrtém místě historických tabulek odpoutal od Bretta Hulla. Na třetího Jaromíra Jágra schází ruskému kanonýrovi 22 přesných zásahů.

"Znamená to pro mě hodně. Když jsem přišel do NHL, nikdy by mě nenapadlo, že budu ve společnosti takových velikánů," řekl Ovečkin.

Nejlepší střelec aktuálního ročníku Leon Draisaitl přidal v noci na sobotu další dvě branky, Edmonton ale k výhře nedovedl. Na druhý gól přihrál německému kanonýrovi Connor McDavid, který bodoval ve všech třinácti zápasech aktuálního ročníku a s 25 zápisy je za Draisaitlem druhým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Chicago porazilo Arizonu 2:1 a pod prozatímním trenérem Derekem Kingem vyhrálo třetí utkání za sebou. Blackhawks po nevydařeném začátku nabírají sebevědomí. "Je to úžasné. Když jsem poprvé přišel do kabiny, bylo vidět jak jsou kluci křehcí, teď si ale hokej užívají. Někdy nehrajeme hezky, ale tvrdě bojujeme a jdeme si za výhrou," popsal změnu přístupu King. Dominik Kubalík odehrál za Chicago 16 minut, ve kterých nebodoval, brankář Arizony Karel Vejmelka zůstal jen na střídačce.

Carolina nestačila na Philadelphii a prohrála podruhé v sezoně. Útočník Hurricanes Martin Nečas se při prohře 1:2 do sestavy nevešel.

Výsledky:

Chicago - Arizona 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky: 26. DeBrincat, 50. D. Strome - 42. Ladd. Střely na branku: 29:23. Diváci: 17:828. Hvězdy zápasu: 1. D. Strome, 2. P. Kane, 3. M.-A. Fleury (všichni Chicago).

Buffalo - Edmonton 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Branky: 34. a 40. Cozens, 23. Bjork - 25. a 27. Draisaitl. Střely na branku: 23:35. Diváci 8258. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Tokarski (oba Buffalo), 3. Draisaitl (Edmonton).

Columbus - Washington 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 3. a 29. Kuraly (na druhou J. Voráček), 29. Nyquist - 21. a 28. Hathaway, 11. Ovečkin, 59. Sheary. Střely na branku: 29:28. Diváci: 16.985. Hvězdy zápasu: 1. McMichael (Washington), 2. Kuraly (Columbus), 3. Sheary (Washington).

Carolina - Philadelphia 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Branky: 2. Lorentz - 45. Farabee, 51. MacEwen. Střely na branku: 40:28. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. MacEwen (oba Philadelphia), 3. Lorentz (Carolina).

Toronto - Calgary 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 53. O. Kaše, 63. Matthews - 45. Kylington. Střely na branku: 37:31. Vladař odchytal za Calgary celý zápas, inkasoval dvě branky z 37 střel a úspěšnost zákroků měl 94,6 procenta. Diváci: 18.826. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Campbell (oba Toronto), 3. Vladař (Calgary).

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 13 28 (14+14) 2. McDavid (Edmonton) 13 25 (9+16) 3. Ovečkin (Washington) 14 24 (12+12) 4. T. Terry (Anaheim) 14 19 (11+8) 5. Connor (Winnipeg) 13 18 (10+8) 6. Kuzněcov (Washington) 14 18 (5+13) 7. Nugent-Hopkins (Edmonton) 13 17 (0+17) 8. Kopitar (Los Angeles) 14 16 (8+8) 9. Marchand (Boston) 11 16 (6+10) 10. J.T. Miller (Vancouver) 14 16 (6+10) 73. Voráček (Columbus) 11 11 (0+11) 78. Pastrňák (Boston) 11 10 (4+6) 94. Zacha (New Jersey) 12 9 (6+3) 95. Hertl (San Jose) 13 9 (6+3) 126. Palát (Tampa Bay) 12 8 (4+4) 173. D. Kubalík (Chicago) 15 7 (3+4) 190. Hronek (Detroit) 13 7 (1+6)

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 14 10 2 2 54:38 22 2. Toronto 15 9 1 5 38:38 19 3. Detroit 15 7 2 6 43:48 16 4. Tampa Bay 12 6 3 3 36:37 15 5. Buffalo 13 6 2 5 39:38 14 6. Boston 11 6 0 5 31:33 12 7. Montreal 15 4 1 10 32:50 9 8. Ottawa 13 3 1 9 30:45 7

Metropolitní divize:

1. Carolina 12 10 0 2 42:23 20 2. Washington 14 8 4 2 48:35 20 3. NY Rangers 13 7 3 3 33:37 17 4. Philadelphia 12 7 2 3 34:29 16 5. New Jersey 12 7 2 3 37:33 16 6. Columbus 11 7 0 4 35:32 14 7. Pittsburgh 12 5 4 3 38:37 14 8. NY Islanders 11 5 2 4 27:29 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 12 8 2 2 43:31 18 2. Minnesota 13 9 0 4 44:41 18 3. Winnipeg 13 7 3 3 43:36 17 4. Nashville 14 8 1 5 40:38 17 5. Colorado 11 5 1 5 37:37 11 6. Dallas 12 4 2 6 27:39 10 7. Chicago 15 4 2 9 33:51 10 8. Arizona 14 1 1 12 22:56 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 13 10 0 3 54:38 20 2. Anaheim 15 8 3 4 52:43 19 3. Calgary 14 7 4 3 44:32 18 4. Los Angeles 14 8 1 5 40:34 17 5. Vegas 14 8 0 6 40:42 16 6. San Jose 13 7 1 5 37:35 15 7. Vancouver 14 5 2 7 36:43 12 8. Seattle 14 4 1 9 40:51 9