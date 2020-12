Karvinští si stěžují na údajné hrubé chování trenéra Rady

Karviná/Jablonec nad Nisou - Fotbalová Karviná si stěžuje na údajné hrubé vyjadřování jabloneckého trenéra Petra Rady při úterním utkání 12. kola první ligy. Slezanům se mimo jiné nelíbí, že kouč Severočechů na pozápasové tiskové konferenci prohlásil na adresu domácího pořadatele, že se chová jako prase. Jablonečtí nechtěli nařčení příliš komentovat a s Karvinou se pouštět do přestřelky.

Závěr zápasu, který skončil 2:2, byl vyhecovaný a Rada dokonce v 80. minutě dostal žlutou kartu. Podle svých slov za to, že se zastal vlastní lavičky, na kterou údajně verbálně zaútočili Karvinští včetně zmíněného pořadatele.

"Já ani mí asistenti si soupeřovy lavičky nevšímáme. Mají to zakázané, jinak by dostali pokutu. Aby nám lavička v čele s trenérem nadávala a všímala si mé lavičky, že rozhodčí nám píská, to si nikdo nemůže dovolit. Já jsem byl potrestaný za to, že jsem bránil naši lavičku, která se ani nehnula," řekl Rada při on-line tiskové konferenci po zápase.

"Je to věc trenéra, jestli se mu tam takhle chovají. Já ty kluky neznám, jsou mladší, tohle si nemohou dovolit. A je tu hlavní pořadatel mezi lavičkami, který se chová jako prase. Tohle by měl někdo trestat. Já si lavičky soupeře nikdy nevšímám, pokud se do nás neobují. Rozhodčí viděl, že jsem já křičel. Já nikoho neurazil a odnesu to. To mě už štve," dodal Rada.

Karvinští tvrdí, že pořadatel se snažil situaci uklidnit. "Pan Rada je znám svými cholerickými výlevy, ale incident z průběhu druhého poločasu vnímáme tak, že už překročil všechny únosné meze. Po utkání na tiskové konferenci byl hlavní pořadatel neprávem osočen doslova tak, že se chová „jako prase“, což vnímáme jako urážku. Přitom se hlavní pořadatel snažil situaci pouze uklidňovat bez použití vulgárních výrazů, ale smyslů zbavený trenér hostů jeho výzvy nebral v potaz," uvedli na webu Karvinští.

"Chápeme, že emoce k fotbalu patří, ale měly by být nastaveny určité mantinely. Doufali jsme, že po ochladnutí emocí se Petr Rada za své chování omluví, ale nestalo se, což jsme očekávali," dodali Slezané.

Jablonec se odmítl ke karvinským narčením obšírněji vyjadřovat. "Nechceme se pouštět do zbytečných mediálních přestřelek. Situaci v tuto chvíli nebudeme více komentovat," řekl ČTK tiskový mluvčí Jablonce Martin Bergman.