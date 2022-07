Karvinský sbor Permoník vystoupil na Colours of Ostrava

Ostrava - Dětský pěvecký sbor Permoník z Karviné dnes jako první takové těleso vystoupil na festivalu Colours of Ostrava. Nejprve představil svůj americký program, tedy repertoár, se kterým před časem získal zlato v newyorské Carnegie Hall na festivalu Sounds of Spring International Music. Později večer pak na hlavní scéně doprovodil před desítkami tisíc lidí ukrajinskou kapelu Balaklava Blues. Malí hudebníci i jejich vedoucí dnešní vystoupení považují za splněný hudební sen. ČTK to řekl prezident Permoník Choir Karviná Petr Kazík.

"Byla to pro nás velká výzva. Děti vůbec nevěděly, do čeho jdou. Když byly poslední Colors of Ostrava v roce 2019 (dva ročníky festivalu se nekonaly vinou epidemie koronaviru), byla většina z nich opravdu ještě dětmi. Netušily, jak velké to může být. Pochopily to až v minulých dnech, když festival navštívily. Pak pochopily, co je čeká," uvedl Kazík.

Dodal, že vše se navíc chystalo narychlo. "Byl to ale obrovský zážitek. Zpívat tak pro minimálně 35.000 lidí. Toto sbory zažijí jednou za život. Mnohé nikdy. Je to splnění jednoho hudebního snu zpívat pro takové masy lidí," uvedl Kazík.

Sbor má letos úspěšnou sezonu a splněných hudebních snů má už více. Téměř každý hudebník sní o vystoupení v Carnegie Hall v USA. Sboru se to podařilo letos na jaře a navíc tam získal zlato na festivalu Sounds of Spring International Music.

Dnes na Colours of Ostrava sbor před publikem vystoupil nejprve společně se saxofonistou Michalem Žáčkem. Šest desítek sborových zpěváků ve věku od 12 do 20 let se představilo s programem, se kterým bodovali právě na americkém festivalu. Ten byl rozdělen na dva bloky. V jednom zazněly české a moravské lidové písně. Ve druhém pak mezinárodní program složený ze skladeb typických pro země, kde sbor během své existence od roku 1966 zpíval. Zazněly skladby z Japonska či indiánská píseň.

Podruhé dnes sbor před publikem vystoupil ve večerním programu. Doprovodil ukrajinskou kapelu Balaklava Blues. "Její tvorba je hodně zasažena lidovou hudbou a na nahrávkách jsou silné sborové pasáže. Proto pořadatele napadlo spojit je s námi," uvedl Kazík. Sbor s kapelou vystoupil na úplném začátku koncertu a pak v jeho závěru. Společně uvedli hudebníci tři skladby. První společnou zkoušku kapela a sbor měly v pátek. "Příprava byla náročná, ale stálo to za to," řekl Kazík.

Školou povinné děti ze sboru tak zatím nemají moc prostoru pro užívání prázdnin. Kromě dalších koncertů vystoupí například i na festivalu Štěrkovna Open Music, který se v Landek Parku v Ostravě-Petřkovicích koná od 28. do 30. července. Tam v několika písních doprovodí zpěváka Tomáše Kluse a jeho kapelu Cílová skupina.