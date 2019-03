Karviná - Fotbalisté Karviné v předehrávce 26. kola první ligy porazili 2:0 Ostravu. Domácí se díky brankám Lukáše Budínského a Petra Galušky dočkali prvního vítězství po sedmi kolech a opustili poslední příčku tabulky. Baník naopak natáhl sérii bez vítězství na pět zápasů a ještě ho čeká boj o udržení místa první šestce pro nadstavbovou část.

V prvním poločase slezského derby bylo od začátku vidět, že oba celky dlouho nevyhrály a nutně potřebují body. Hrálo se opatrně a do jediné šance se dostal ve čtvrté minutě Ba Loua, který šel sám na gólmana Laštůvku, ale neuspěl. Ostrava se dostala do hry až krátce před přestávkou, ale branku domácích neohrozila.

Baník se poté pokusil oživit hru střídáním a trenér Páník místo Šašinky poslal do druhého poločasu do útoku bývalého reprezentanta Baroše, ale do vedení šli domácí. V 49. minutě Ba Loua rozehrál rohový kop, po kterém hlavou skóroval Budínský.

Karviná byla i nadále aktivnější a v 72. minutě se dočkala odměny, když se po kombinaci Budínského s Ba Louou prosadil střídající Galuška. V závěru ještě mohl přidat třetí gól Ba Loua, který vystihl rozehrávku soupeře, ale jeho střelu z hranice vápna vytěsnil Laštůvka.

Karviná se tak dočkala prvního vítězství pod vedením trenéra Straky a naplno bodovala po sedmi zápasech. V tabulce si polepšila na předposlední místo o bod před Duklu, která má však utkání k dobru. Ostrava naopak prohrála čtvrté z posledních pěti utkání a na pátém místě ji dělí už jen pět bodů od sedmé Mladé Boleslavi a osmého Liberce.

Hlasy po utkání:

František Straka (trenér Karviné): "Jsem šťastný, že jsme slezské derby vyhráli. Hráčům i fanouškům musím moc poděkovat. Kluci do puntíku plnili pokyny a musím znovu říct, že jsem moc rád za tři body. Vážím si jich. Základním článkem obrany byl navrátilec Pavel Dreksa. Ale celá obranná čtyřka odehrála kvalitní utkání."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Domácí zaslouženě vyhráli, protože do zápasu dali srdce, protože hrají o život. My bohužel hrajeme bezstarostný fotbal a myslíme si, že to uhrajeme bezbolestně. Musíme se probrat."

MFK Karviná - Baník Ostrava 2:0 (0:0)

Branky: 49. Budínský, 72. Galuška. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Dohnálek. ŽK: Krivák, Wágner, Berkovec - Hrubý, O. Šašinka. Diváci: 4880.

Karviná: Berkovec - Krivák, Dreksa, Rundič, Záhumenský - Guba (63. Galuška), Smrž, Lingr (90.+2 Bukata), Budínský, Ba Loua (88. Suchan) - Wágner. Trenér: Straka.

Ostrava: Laštůvka - Šindelář, Stronati, Procházka (75. Granečný) - Fillo, Hrubý, Jánoš, Fleišman - Diop (70. O. Šašinka), J. Šašinka (46. Baroš), Kuzmanovič. Trenér: Páník.