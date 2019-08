Karviná zachránila remízu 1:1 v Olomouci a má druhý bod v sezoně

Olomouc - Fotbalisté Karviné v pátém kole první ligy zachránili remízu 1:1 v Olomouci a získali druhý bod v sezoně. Domácí poslal do vedení ve 37. minutě Václav Jemelka, šest minut před koncem odpověděl Michal Petráň. Slezané však nedokázali porazit Sigmu ani v pátém zápase nejvyšší soutěže a zůstávají poslední v tabulce.

Oba týmy vstoupily do utkání opatrně a první náznak šance přišel až ve 12 minutě, kdy hostující obrana pohotově zablokovala střelu Pilaře. Velkou šanci si pak Olomouc vypracovala ve 22. minutě. Nejdříve se za hostující obranu dostal osamocený Yunis, jehož střelu vychytal dobrým zákrokem Hrdlička. Faltovu následnou dorážku zastavil jeden z obránců.

Do zajímavé pozice se po půl hodině hry po nahrávce Housky dostal Yunis, ale míč mu nesedl a branku minul. Úspěšnější byla Olomouc v 37. minutě. Faltův centr z pravé strany propadl na zadní tyč ke Kerbrovi, který jej stříleným centrem vrátil zpět před branku přesně na nohu Jemelky. Olomouckému obránci stačilo dobře nastavit kopačku a nasměrovat míč za záda hostujícího brankáře Hrdličky.

V poslední minutě prvního poločasu sehrála Karviná povedený brejk a domácí Greššák musel míč na poslední chvíli odkopávat před nabíhajícím hráčem hostů, pro kterého by zřejmě nebyl problém míč poslat do branky.

První zajímavý moment druhého poločasu přišel po chybné Greššákově rozehrávce. Domácí obrana však dokázala následný karvinský postup včas zastavit. Ze dvou nadějných pozic poté střílel domácí Yunis, ale první střele levou nohou scházela razance, druhé ráně z pravé strany zase přesnost.

Hostům se ani ve druhé půli dlouho nedařilo ohrozit Reichlovu branku. Hanáci se sice do několika nadějných náznaků šancí dostali, ale nevyřešili je ideálně. V 78. minutě se pak dobrou střelou z přímého kopu prezentoval karvinský Ba Loua, domácí brankář Reichl však předvedl výborný zákrok.

Vyrovnat se hostům povedlo v 84. minutě, kdy Ndefe vrátil míč z pravé strany před branku a Petráň ho hlavou z bezprostřední blízkosti poslal do sítě. Velkou šanci získat zápas zpět měla Sigma v nastaveném čase, ale obětavé obránce Karviné se jí ani nadvakrát překonat nepodařilo. Olomoučtí v lize remizovali poprvé po 17 zápasech.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Chtěli jsme zápas zvládnout za tři body a potvrdit body z Liberce. Vstoupili jsme do zápasu špatně. Sice jsme Karvinou do ničeho nepustili, ale nebylo to ono. Po 15. minutě jsme začali hrát a měli jsme tam šance na více než jednu branku. Ve druhém poločase nás Karviná začala přehrávat. Mohli jsme ale dohrát lépe několik situací a vstřelit druhou branku. To byly okamžiky, kdy se zápas lámal. Věřím, že kdybychom dali druhou branku, tak zápas zlomíme. Bohužel se to nestalo, Karviná dobře vystřídala a oživila to rychlými hráči. V šatně si něco řekneme, nastoupíme na hřiště a 15 minut pak neexistujeme. Nejsme schopni dohrát situace a rozhodnout. Například Yunis šel dvakrát sám na brankáře, čeká na gól a je z toho trochu nervózní, je to na něm vidět. Kdybyste mi řekli na začátku, že po dnešku budeme mít sedm bodů, tak budu spokojený. Nyní jsem ale trošku zklamaný, protože jsme mohli mít devět bodů a jet v klidu na Bohemku."

František Straka (trenér Karviné): "Musíme stát pevně nohama na zemi a být za bod rádi. Začali jsme velice dobře, dobře jsme kombinovali a domácí jsme k ničemu nepouštěli. Pak ale domácí začali být agresivnější a vyhrávat osobní souboje. Po zbytečné ztrátě jsme dostali gól. Situaci před ním jsme v klidu mohli vyřešit, ale bohužel se tak nestalo. Druhý poločas byl zase o něčem jiném, vyšly nám střídání, které se podílely na tom, že jsme nakonec získali bod. Na konci zápasu jsme měli i štěstí, protože domácí hráli vabank. Vzali jsme si pozitivní energii ze získaného bodu se Slavií, protože ta asi moc bodů ztrácet nebude. Stejně jako bod s Olomoucí je pro nás velmi cenný. Tým jsme museli dát do kupy během tří týdnů přípravy, protože nám před sezónou odešlo 22 gólů. Sehráváme se a hráči se poznávají, ještě to nemůže být ideální. Jsem moc rád, že za námi stojí diváci, protože i když jsme nezískali body, tak jsme hráli dobrý fotbal."

Sigma Olomouc - MFK Karviná 1:1 (1:0)

Branky: 37. Jemelka - 84. Petráň. ŽK: Jemelka, Nešpor - Lingr, Petráň. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Poživil. Diváci: 3776.

Olomouc: Reichl - Sladký (75. Štěrba), Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař (86. Tandir), Plšek, Greššák, Houska, Falta - Yunis (65. Nešpor). Trenér: Radoslav Látal.

Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Lingr (88. Bukata), Hanousek - Vukadinovič (61. Ba Loua), Janečka, Guba (46. Putyera) - Petráň. Trenér: Straka.