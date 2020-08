Karviná začala přípravu i s posilami Hašou a Tavaresem

Karviná - Fotbalisté Karviné dnes začali letní přípravu na nadcházející sezonu i s dvěma posilami do ofenzivy. Slezané se rozhodli angažovat brazilského ofenzivního univerzála Rafaela Tavarese a útočníka Romana Hašu, jejichž angažmá dolaďují. Na startu přípravy nechyběl nejlepší týmový střelec minulé sezony Ondřej Lingr, o kterého podle médií usiluje několik jiných klubů.

Dvacetiletý Tavares naposledy působil v Trnavě, za niž v uplynulé sezoně odehrál 22 ligových zápasů s bilancí dvou vstřelených branek a tří asistencí. Také Hašu si Karvinští vyhlédli na Slovensku. V minulém ročníku dal v dresu druholigové Skalice v 17 utkáních 14 gólů. Sedmadvacetiletý český útočník v minulosti hrával mimo jiné ve Slovácku.

Na testy od začátku přípravy dorazili záložník Jan Šteigl z druholigového Prostějova a obránce Roman Holiš z Vítkovic. Z hostování se vrátili obránce Martin Kouřil a záložník Oliver Putyera.

Karvinou naopak opustil obránce či záložník Jan Moravec, který zamířil do Zbrojovky Brno. Ve slezském klubu bez jediného ligového startu skončil Makedonec Kire Markoski, a to kvůli komplikované situaci ohledně koronavirové pandemie.

Už na konci července Karvinští oznámili, že v týmu nebude pokračovat celkem devět hráčů. Martinu Bukatovi s Vukadinem Vukadinovičem vypršely smlouvy, Michalu Petráňovi, Stevenu Petkovovi, Muhamedu Tijanimu, Abdulrahmanu Taiwovi, Filipu Kubalovi, Matku Babičovi a Martinu Šindelářovi skončilo hostování.

V mužstvu zatím zůstává navzdory nabídkám od jiných klubů Lingr. Jednadvacetiletý záložník, který dal v uplynulé ligové sezoně sedm branek, se podle médií ocitl v hledáčku mistrovské Slavie Praha či Baníku Ostrava.

Trenér Juraj Jarábek měl na prvním tréninku 20 hráčů do pole a tři gólmany. Z B-týmu si vytáhl do přípravy Martina Vlachovského, Marka Bielana a Jakuba Hejdu. Do středy se připojí Milan Rundič a Kristi Qose.

Karvinští se v uplynulé sezoně udrželi mezi elitou poté, co se kvůli pozitivnímu testu na koronavirus v týmu Opavy nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Jarábkovi svěřenci měli v době ukončení náskok dvou bodů na předposlední Opavou a poslední Příbram. Covid-19 postihl i karvinské mužstvo, kvůli několika nakaženým hráčům se na začátku července poprvé odložil závěr skupiny o záchranu.

Jarábek věří, že si Slezané v dalším ročníku povedou lépe. "Pokusíme se kádr co nejlépe sestavit a udělat všechno pro to, abychom měli lepší start do soutěže než v předchozích dvou sezonách. Začínáme už za tři týdny, je to všechno strašně rychlé," uvedl slovenský kouč pro klubový web.

pha gi