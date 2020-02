Karviná vyhrála poprvé v sezoně doma

Karviná - Fotbalisté Karviné na úvod jarní části první ligy porazili 2:0 Zlín a jako poslední tým v sezoně se dočkali domácího vítězství. Důležitý záchranářský souboj ve prospěch domácích Slezanů rozhodli Vojtěch Smrž a Abdulrahman Taiwo.

Do první vážné šance se dostal Zlín, ale brankář Bolek reflexivním zákrokem na čáře Fantišovu hlavičku zlikvidoval. Domácí se ke slovu dostali v 29. minutě. Po Ba Louově rohovém kopu se dostal k míči Smrž a volejem z hranice vápna poslal Karvinou do vedení.

Zlín mohl vyrovnat v 38. minutě, ale Jawo v úniku proti Bolkovi neuspěl. Na druhé straně zase vyznamenal brankář Rakovan, který si poradil s Taiwovou ranou a poté i s Ba Louovým technickým pokusem.

Po přestávce tempo opadlo a na šanci se čekalo až do 77. minuty. Špatnou malou domů mohl potrestat Ba Loua, ale sám proti Rakovanovi neuspěl. Zlínský brankář se vyznamenal i vzápětí, kdy zlikvidoval Smržovu střelu. Blízko druhé brance byla Karviná o minutu později, ale Taiwo trefil jen tyč.

Domácí se pojistky dočkali v 83. minutě. Ba Loua utekl obraně a předložil míč Taiwovi, který se před prázdnou brankou nemýlil. Zlín mohl zápas ještě zdramatizovat: Džafič přehodil Bolka, domácího brankáře ale na čáře zastoupil Janečka a míč odhlavičkoval.

Karviná si připsala třetí výhru v sezoně a na desátý pokus se jako poslední tým v ročníku dočkala domácího vítězství. Slezané opustili předposlední příčku a na 14. místě je od patnácté Opavy dělí dva a od poslední Příbrami tři body, oba konkurenti však sehráli o zápas méně. Zlín je dvanáctý s odstupem šesti bodů od desáté příčky, která zaručuje záchranu.

Hlasy po utkání:

Juraj Jarábek (trenér Karviné): "Jsme strašně šťastní, je to velký pozitivní impuls. Škrtem přes rozpočet nám v týdnu bylo zranění Čonky s Rundičem, ale chlapci to v obraně zvládli a zastoupili je. Já jsem vlastně neviděl jediný slabý individuální výkon. Ukázali jsme kvalitu, třeba standardky jsme trénovali poctivě, bylo tam více variací. Smržovi to na tréninku moc nepadalo, ale dneska si zadělal možná na gól měsíce. Další góly? No, nemůžeme se vystřílet hned proti Zlínu, je potřeba si nechat další branky i na ostatní soupeře."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Dneska to bylo o tom, jestli dokážeme získat odražené míče, ale v tomto nás domácí předčili a dostali nás pod tlak. Z toho vyplynula i série čtyř rohů, po které jsme inkasovali. Měli jsme v první půli dvě jasné příležitosti a z takových šancí prostě musíme udeřit. Domácí byli aktivnější, pohyblivější a lepší v křídelních prostorech. Až ve druhé půli se zatáhli a nechali nás hrát. Jenže to bylo jen po šestnáctku, nedokázali jsme Karvinou nijak ohrozit. Z brejku jsme pak inkasovali druhý gól a bylo rozhodnuto. Výsledek je pro nás nepříznivý, jsme z něj zklamaní. Zkomplikovali jsme si boj o záchranu."