Praha - Fotbalisté Karviné při premiéře trenéra Františka Straky v předehrávce 25. kola první ligy prohráli na hřišti Dukly 1:2 a klesli na poslední místo tabulky o dva body za pražského soupeře. Ten v nejvyšší soutěži zvítězil poprvé po osmi utkáních. Už v úvodních pěti minutách se na Julisce trefili domácí Uroš Djuranovič z penalty a kapitán Branislav Miloševič, do přestávky snížil Tomáš Wágner.

Dukle dokonale vyšel úvod. Miloševič v pokutovém území spadl po lehkém kontaktu s Čoličem a rozhodčí Julínek nařídil pokutový kop, který už ve třetí minutě proměnil Djuranovič. Pro nejlepšího střelce Pražanů to byl pátý gól v ligové sezoně.

Opařená Karviná už za dvě minuty znovu inkasovala. Hadaščok nacentroval do šestnáctky a volný Miloševič umístěnou hlavičkou překonal brankáře Berkovce. Dukla se v nejvyšší soutěži dostala do dvoubrankového vedení poprvé od říjnového zápasu právě proti Karviné, který vyhrála 2:0.

Po delší pasáži bez větších šancí hosté ve 32. minutě snížili z první střely na branku. Záhumenský nacentroval do vápna na Wágnera a ten po otočce zamířil přesně k tyči.

Nejlepší karvinský kanonýr zaznamenal osmou ligovou trefu v ročníku a po chvilce dokonce mohl vyrovnat, jenže samostatný únik zahodil a zbrkle vypálil nad břevno.

První větší šanci druhé půle si vypracovala Dukla. Povedenou akci zakončil Holík přízemní střelou, kterou Berkovec vytáhnul na roh. Domácí gólman Hruška poté zneškodnil pokus střídajícího Ba Louay.

Karvinští byli v závěru aktivnější a Duklu zatlačili, ale slibné akce nedotáhli. Hruška chytil další střelu Ba Louay. V 86. minutě mohl přidat pojistku Podaný, ale sám před Berkovcem trefil jen nohu hostujícího brankáře. Dejvické mužstvo těsné vedení udrželo, přestože Djuranovič byl v nastavení vyloučen po druhé žluté kartě. Dukla v první lize Slezany porazila počtvrté za sebou.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Neprožíváme já, hráči ani klub lehké období. Ta situace je pro nás nová a následky byly vidět i v dnešním zápase. Fantastický vstup do zápasu, lepší snad ani nejde mít. Postupem času jsme přecházeli v pasivitu, která vyvrcholila snížením soupeře na 2:1 po situaci, na kterou se připravujeme. Od té chvíle jsme byli horším týmem. Celý druhý poločas byl pasivní, přesto jsme se dostali do dvou nebo tří brejkových situací, které jsme měli vyřešit líp. Samozřejmě ta hektika při autových vhazováních a standardních situacích soupeře byla znatelná. Nicméně pro nás je životodárné to, že jsme získali tři body. Za to jsem samozřejmě šťastný. Té situaci a hře, kterou jsme se prezentovali, ač nerad, tak rozumím."

František Straka (trenér Karviné): "Já jsem samozřejmě zklamaný, poněvadž ten zápas jsme si absolutně prohráli sami. Udělali jsme diletantské chyby, které se každopádně nemůžou stát. Hlavně první gól, to je z mého hlediska absolutně nepochopitelné. Je na tom pozitivní, že jsme dokázali soupeře přehrávat, byli jsme lepším týmem. Dá se říct, že těch 85 minut jsme do nich bušili, měli jsme i šance. Hlavně Tomáš Wágner tam šel sám na gólmana. Je to škoda, kdybychom se dostali do hry na 2:2, tak si myslím, že bychom Duklu porazili. Ale na kdyby se nehraje. Mě strašně mrzí, že efekt Franze se nedostavil a prohráli jsme. Jedeme dál, na téhle cestě zůstaneme. Viděli jsme, že kluci chtěli to utkání vyhrát, udělali maximum, bohužel i v šancích při nás malinko nestálo štěstíčko."

Dukla Praha - MFK Karviná 2:1 (2:1)

Branky: 3. Djuranovič z pen., 5. Miloševič - 32. Wágner. Rozhodčí: Julínek - M. Podaný, Vlček. ŽK: Djuranovič, Podaný - Smrž, Čolič, Záhumenský. ČK: 90.+3 Djuranovič. Diváci: 1123.

Dukla: Hruška - Ostojič, Bezpalec, Souček - J. Podaný, Doumbia (46. Tetour), Hanousek, Holík (70. González), Miloševič - Hadaščok (90.+1 Douděra), Djuranovič. Trenér: Skuhravý.

Karviná: Berkovec - Čolič, Rundič, Djordjevič, Záhumenský - Bukata (46. Budínský), Smrž - Galuška, Lingr (70. Suchan), Guba (58. Ba Loua) - Wágner. Trenér: Straka.