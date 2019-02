Karviná - Fotbalisté Karviné vstoupí do jarní části prvoligové sezony z předposledního místa v tabulce a se stejným bodovým ziskem jako poslední Dukla Praha. Slezané proto myslí hlavně na to, aby se zachránili, a pokud možno, aby nemuseli hrát baráž.

"Všichni víme, v jaké jsme pozici. Cílem je jednoznačně záchrana a úplně nejlepší by bylo, kdyby to byla záchrana bez baráže. Hodně bude záležet na prvních kolech, ta budou alfou a omegou celého našeho jarního účinkování. Na podzim jsme nechytili začátek a vezlo se to s námi," řekl na tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk.

V nejvyšší soutěži nově přímo sestoupí jen poslední tým a celky na 14. a 15. pozici po nadstavbové části čeká baráž se soupeři z druhé ligy. "Jednoznačným cílem je záchrana. Pevně věřím, že mužstvo je i za tu krátkou dobu přípravy dobře připraveno a ten cíl splníme," doplnil slovenský trenér Karviné Norbert Hrnčár, který mužstvo převzal v průběhu podzimu po Romanu Nádvorníkovi.

Slezané věří, že v bojích o záchranu by jim mohl pomoci nový herní formát, který po 30 kolech rozdělí ligu do tří nadstavbových skupin. "Je to příjemné zpestření. Plus by mohlo být, že v té nadstavbě asi budeme hrát s těmi soupeři, s kterými máme větší šanci, než kdybychom hráli třeba s Plzní," přemítal kapitán Lukáš Budínský, který převzal pásku po odchodu slovenského defenzivního univerzála Marka Janečky.

Karvinský klub prošel poměrně velkou obměnou kádru. Odešli i Aleš Mertelj, Gergö Kocsis, Jan Piroch a Luboš Tusjak, naopak tým posílili Timotej Záhumenský, Milan Rundič, Michal Faško, Martin Bukata, Christian Kouakou a Lazar Djordjevič.

"Jsme rádi, že ty hráče, které jsme si vytypovali, jsme byli schopni zrealizovat. I když u některých to možná na začátku nevypadalo moc reálně. Každý jeden z těch hráčů nám na jaře pomůže," mínil Hrnčár.

V mužstvu je 13 cizinců. "Číslo 13 se zdá vysoké, ale slovenské hráče nepovažuji za cizince. Podobná mentalita, blízkost jazyka. Nejsme nijak extra multikulturní a jazyková bariéra není žádná," podotkl Hrnčár.

Karviná v šesti zápasech zimní přípravy jen jednou prohrála a pilovala také hru s třemi obránci. "Myslím si, že budeme vůči soupeřům méně čitelní, to by mohla být naše výhoda. Přeci jen jsme na podzim hráli ve stejném rozestavení," řekl Budínský.