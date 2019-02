Karviná - Slezské derby mezi fotbalisty Karviné a Opavy skončilo ve 20. kole první ligy remízou 1:1. Hostující nováček na úvod jara vedl od 13. minuty po gólu Václava Jurečky, ale domácí o dvě minuty později srovnali Tomášem Wágnerem a jeho šestým gólem v této sezoně nejvyšší soutěže. Karviná odpověděla na páteční remízu Dukly a znovu se před ni dostala na nesestupové patnácté místo. Z posledních šesti domácích ligových zápasů však popáté nedokázala vyhrát.

Domácí se sedmi cizinci v základní sestavě sice do zápasu vstoupili aktivněji, ale soupeř je vytrestal hned za první okénko v defenzivě. Hosté ve 13. minutě vyrazili do protiútoku, přenesli hru zprava na levou stranu na rozběhnutého Jurečku, který míč proti Berkovcovi s přehledem křížně uklidil na zadní tyč.

Než by však Karviná stihla upadnout do deprese, stačila bleskurychle odpovědět. Čolič poslal od pravé postranní čáry vcelku nenápadný centr do vápna, kde však Wágner uplatnil výborný výběr místa a z voleje balon z malého vápna poslal do sítě.

Karviná i díky rychlému vyrovnání zase obživla a snažila se tvořit hru. Zato Opava dále vyčkávala na brejky a chyby soupeře. Také si vytvořila další šanci, ale Žídek ve 32. minutě přestřelil.

Závěr poločasu patřil Karviné. Šrom měl spoustu práce s tečovanou střelou Guby a už v nastavení zachránil s notnou porcí štěstí i Čoličovo zakončení z úhlu.

Pro domácí byla remíza málo a ve druhém poločasu pokračovali v aktivitě. Slibnější situace se tím však otevíraly soupeři, který ale žádné z několika přečíslení nedotáhl. Karviná se svého momentu mohla dočkat v 77. minutě, ale Ba Loua pohotovou střelou z otočky trefil Šromovu náruč.

Opavě naopak bod stačil, a když v poslední desetiminutovce přečkala i několik závarů ve vlastním vápně, odvezla si ho domů. Potřetí za sebou dokázala v lize bodovat a je devátá.

Hlasy po utkání:

Norbert Hrnčár (trenér Karviné): "Na náročném terénu jsme viděli dobrý fotbal. Z naší strany tam bylo několik dobrých akcí, ale využili jsme pouze jednu, další jsme nedotáhli. Druhý poločas byl spíše o tom, aby oba týmy neinkasovaly a strážily si vlastní bránu. Z naší strany tam byla snaha o tři body, ale soupeř dobře bránil a počet našich šancí minimalizoval. Máme bod, chtěli jsme tři, ale musíme už myslet na další zápas."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Bylo to oboustranně bojovné utkání. Pasáže měla jak Karviná, tak my. Soupeři jsme dali krásnou branku. Ale pak se stalo, co by se stávat nemělo, a hned jsme inkasovali. Pak jsme přežili v závěru poločasu dva momenty, kdy jsme měli štěstí a podržel nás brankář Šrom. Na druhou stranu ještě předtím měl Žídek velkou šanci, a kdyby dal, průběh mohl být nakloněný nám. Ve druhém poločas jsme více kombinovali a soupeř si vytvářel příležitosti z brejků a standardních situací. I my jsme měli příležitosti, ale nedotažené. Chyběl tam klid, abychom to dotáhli do konce. Bod je pro nás cenný a vážíme si ho."

MFK Karviná - SFC Opava 1:1 (1:1)

Branky: 15. Wágner - 13. Jurečka. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Kubr. ŽK: Kouakou (Karviná). Diváci: 3238.

Karviná: Berkovec - Krivák, Rundič, Záhumenský - Čolič, Budínský, Smrž, Bukata (67. Faško), Guba (78. Moravec) - Ba Loua (87. Kouakou), Wágner. Trenér: Hrnčár.

Opava: Šrom - Hrabina (69. Helebrand), Simerský, Radič, Žídek - Řezníček, Zavadil - Jurečka, Janetzký (80. Opoku), Zapalač - Smola (90. Juřena). Trenér: Kopecký.