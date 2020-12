Karviná remizovala v Českých Budějovicích a venku získala 11 bodů

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic remizovali v 11. kole první ligy s Karvinou 1:1. Hosty dostal v prvním poločase do vedení Kristi Qose, za domácí srovnal po přestávce Patrik Brandner. Karviná získala venku 11 z 16 bodů v této ligové sezoně a v neúplné tabulce poskočila na šesté místo. Dynamo pět kol po sobě neprohrálo a je dvanácté.

Hostům se povedl vstup do utkání a v sedmé minutě prakticky z první nebezpečné akce získali vedení. Ze standardní situace míč zatočil Qose a českobudějovický gólman Drobný na umístěnou střelu nedosáhl. Karviná ve třetím ligovém duelu s Dynamem poprvé skórovala.

Obdržená branka Jihočechy evidentně vyvedla z míry. Až do konce prvního poločasu se hledali a těžko se dostávali k ofenzivním výpadům. Naopak Karviná byla stále nebezpečnější a druhou branku mohl po centru Bartošáka přidat Herc, ale nemířil přesně.

Ve druhém poločase České Budějovice zlepšily výkon. Karvinou trápily především po rozích a ze standardních situací. Dobrou příležitost měl Čavoš hlavou, ale neskóroval.

Jihočeši na rozdíl od první části po přestávce předváděli trpělivější a více nápaditou hru. Vyplatilo se jim tom v 64. minutě, kdy si na pas Talověrova naběhl Skovajsa, centr vyrazil karvinský brankář Bolek jen před sebe a Brandner zblízka snadno vyrovnal. Nejlepší střelec Dynama zaznamenal svůj pátý gól v ligové sezoně.

Tři body na stranu domácího celku mohl v závěru překlopit Čolič, ale hlavou zamířil těsně vedle.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Je třeba respektovat výkon Karviné, ale až na přibližně prvních 15 minut jsme byli lepším týmem. Jen jsme na rozdíl od předchozích zápasů nedali branky, což nás stálo dva body. Hlavně ve druhé půli jsme si vytvořili řadu šancí, ale vytěžili jsme z toho jen jeden gól. Rychlá branka Karviné nás trošku zmrazila. Ale i tak jsme potom soupeře zatlačili. Důležitý je pro nás i výkon, který byl dneska z naší strany dobrý. V předešlých zápasech jsme měli štěstí, dneska nám možná trošku chybělo. Ale každý bod v lize se počítá."

Juraj Jarábek (Karviná): "České Budějovice drží pěknou sérii, vyhrály na Spartě, remizovaly s Plzní, vyhrály s Bohemians a v Brně. To hovoří za vše. Proto jsme věděli, že nás čeká silný soupeř, který je nebezpečný především ze standardních situací. Před utkáním jsme si něco řekli, ale drželi jsme se toho jen v prvním poločase. Po přestávce jsme chtěli být aktivnější, ovšem Budějovice byly nebezpečnější. Po našem gólu jsme si mysleli, že to uhrajeme, ale tak to ve fotbale nechodí. Musí tam být více agresivity. Říkali jsme hráčům o přestávce, že pokud budeme takto pokračovat, o ten gól si říkáme. Na druhou stranu uznáváme kvalitu Budějovic a za tím vyrovnávacím gólem si zkrátka šly. Takže bod bereme, ale musíme si to ještě vyříkat hlavně ohledně nasazení."

Dynamo České Budějovice - MFK Karviná 1:1 (0:1)

Branky: 64. Brandner - 7. Qose. Rozhodčí: Ginzel - Frimmel, Kříž. ŽK: Qose, Bartošák, Jarábek (trenér), Ndefe (všichni Karviná). Bez diváků.

České Budějovice: Drobný - Čolič (89. Novák), Králik, Talověrov, Skovajsa - Van Buren, Čavoš, Havelka (83. Bassey), Javorek, Mészáros (50. Mršič) - Brandner. Trenér: Horejš.

Karviná: Bolek - Santos, Dramé, Šindelář, Ndefe - Mangabeira - Herc (70. Smrž), Ostrák, Qose (59. Guba), Bartošák (82. Mikuš) - Papadopulos (82. Haša). Trenér: Jarábek.